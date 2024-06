Eletti Forza Italia Verbania, risultati ballottaggi Comunali 2024/ Cristina Mirella, seggi e nomi consiglieri

RISULTATI BALLOTTAGGIO VERBANIA, FORZA ITALIA CON MIRELLA: GLI ELETTI ALLE COMUNALI 2024

Cristina Mirella sapeva già di far parte del prossimo Consiglio Comunale di Verbania ma i risultati del ballottaggio alle Elezioni Comunali 2024 hanno confermato la presenza di almeno un altro consigliere tra i seggi eletti in dote a Forza Italia. La sfida tra il civico Albertella e il dem Brezza ha visto trionfare – seppur di poco (51% contro 48%) – il candidato di Verbania Futura, consegnando una composizione piuttosto variegata nel Consiglio Comunale che rimarrà in carica fino al 2029.

ELETTI FORZA ITALIA LECCE, RISULTATI BALLOTTAGGI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri, seggi Poli Bortone sindaco

Nei 20 consiglieri eletti per la maggioranza, 16 sono per Verbania Futura e 4 per Leali con Verbania-Albertella sindaco, 7 vanno al Centrosinistra dello sconfitto Brezza (5 Pd, 1 Cambia il Vento, 1 il candidato dem), 2 per la lista Marchionni-Rabaini, 3 per il Centodestra. Oltre a Cristina Mirella, la storica berlusconiana candidata sindaco sconfitta, in aula per Forza Italia siederà anche Samuele Sergio D’Alessandro, il più votato secondo le preferenze registrate il primo turno alle Comunali Verbania 2024. (Agg. di Niccolò Magnani)

ELETTI FORZA ITALIA PERUGIA DOPO BALLOTTAGGI 2024/ Consiglieri con Scoccia e seggi alle Elezioni Comunali

RISULTATI PREFERENZE FORZA ITALIA VERBANIA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Dopo aver sostenuto Giandomenico Albertella cinque anni fa, Forza Italia, così come tutto il centrodestra, ha deciso di sostenere per le Elezioni Comunali 2024 a Verbania la candidatura a sindaco di Cristina Mirella, che però ha fatto flop: i risultati del primo turno mostrano che con il suo 18,60% non è riuscita a strappare un posto in ballottaggio, ma solo in Consiglio comunale. Nella sostanza, però, non cambia molto per il partito guidato a livello nazionale da Antonio Tajani, perché un posto aveva in Consiglio comunale ed è uno il consigliere di Forza Italia che compare tra gli eletti della compagine di centrodestra a Verbania, a prescindere dall’esito del secondo turno, quindi se vincerà Riccardo Brezza o Giandomenico Albertella.

ELETTI FORZA ITALIA POTENZA, RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri, seggi con Fanelli

Infatti, in ogni caso Samuele Sergio d’Alessandro è sicuro di essere tra gli eletti nel nuovo Consiglio comunale di Verbania in virtù del 6,64% ottenuto da Forza Italia con le 938 preferenze raccolte dal partito nel primo turno. Resta da capire se farà parte della minoranza o se si unirà alla squadra di governo locale, se dovesse vincere Albertella al Ballottaggio delle Elezioni Comunali 2024 a Verbania.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI VERBANIA 2019

Mirella Cristina, che con Forza Italia aveva ottenuto un seggio alle ultime amministrative, ora ha ottenuto il posto in Consiglio comunale da candidata sindaco. Di fatto, resta consigliere comunale a Verbania, dove il partito fondato da Silvio Berlusconi cinque anni fa totalizzò 965 voti per 5,80% che valse un seggio. All’epoca sosteneva Giandomenico Albertella, il quale ha assistito al tracollo elettorale del centrodestra, visto che è rimasto fuori al ballottaggio.

Era il candidato che avrebbe dovuto ritentare la corsa a Verbania a nome del centrodestra contro Riccardo Brezza, ma l’accordo nazionale da cui è scaturita una spartizione dei tre capoluoghi piemontesi tra i tre partiti del centrodestra ha causato il caos, visto che Forza Italia ha “avuto” Verbania, cioè il diritto di mettere a capo della coalizione la sua candidata. Alla fine, a farne le spese è stata la Lega, che aveva 5 seggi e ora non ha consiglieri eletti a Verbania, essendo fuori dal Consiglio comunale, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno un consigliere a testa, proprio come cinque anni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA