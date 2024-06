Eletti Forza Italia Vibo valentia, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi ed eletti con Cosentino

RISULTATI PREFERENZE FORZA ITALIA VIBO VALENTIA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

In quel di Vibo Valentia c’è una grande attesa per i risultati definitivi delle Elezioni Comunali 2024 che si sono protratte fino a questo momento per via dei ballottaggi, con Forza Italia che per ora ha raccolto più voti – e di conseguenza il maggior numero di eletti – all’interno della coalizione di centrodestra. Nel dettaglio, dal primo turno elettorale sono stati assegnati il 38,43% dei voti al candidato Roberto Serafino Cosentino – sostenuto dal centrodestra – mentre l’avversario del campo largo Vincenzo Francesco Romeo ne ha incassati il 31,92%: saranno loro a sfidarsi nel ballottaggio delle Elezioni Comunali di Vibo Valentia del 2024, con un Consiglio composto il larghissima parte di eletti in quota a Forza Italia e al PD, quasi pari merito alle urne.

Qualsiasi sia il risultato dei ballottaggi, il nuovo Consiglio sarà composto in base ai dati del primo turno delle Elezioni Comunali e possiamo già anticiparvi fin da ora che nel caso di vittoria da parte Cosentino, Forza Italia potrebbe vantare ben 5 eletti, che secondo le proiezioni dovrebbero essere Serena Lo Schiavo, Vincenzo Porcelli, Nicola Vinci, Paola Cataudella e Nazzareno Valentino Domenico Putrino. Contrariamente, se a scamparla fosse Romeo ai fortisti orfani di Silvio Berlusconi spetterebbero solamente 2 seggi, ipoteticamente per Lo Schiavo e Porcelli.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI VIBO VALENTIA 2019

Insomma, rimanendo in attesa dei risultati definitivi delle Elezioni Comunali 2024 di Vibo Valentia, possiamo dire fin da subito che Forza Italia dopo 5 anni di governo comunale è riuscita a confermare l’ampio successo che aveva già ottenuto nell’appuntamento elettorale del 2019, quando già al primo turno si affermò sindaco la candidata Maria Limardo: furono proprio i forzisti ad incassare più voti ed eletti in Consiglio, con un ottimo 18,22% delle preferenze sul 59,54% totale per la coalizione.

In coalizione, il secondo partito fu Città Futura con il 13,31% dei voti, mentre i meloniani di Fretelli d’Italia ne incassarono ‘solamente’ il 6,53%: a livello di seggi ed eletti – secondo quanto riporta il sito Eligendo – Forza Italia nelle Elezioni Comunali 2019 ottenne 6 delle 21 poltrone del Consiglio.

