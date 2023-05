Eletti Lega Ancona, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

CONSIGLIERI LEGA ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023

Non un’ottima prestazione quella della lista Lega nei risultati delle Elezioni Comunali Ancona 2023: al netto del ballottaggio ottenuto da Daniele Silvetti (in vantaggio) contro Ida Simonella, il Centrodestra ha visto l’exploit di FdI e della lista civica Ancona Protagonista per Silvetti sindaco, mentre la Lega è stata battuta in termini di preferenze anche da Forza Italia di Berlusconi. Per i nomi degli eletti anche in quota FdI nel prossimo Consiglio Comunale di Ancona occorre dunque attendere fra due settimane, ma sul fronte preferenze dei candidati consiglieri già molto è possibile osservare con i risultati di questo primo turno.

Del 45,11% di preferenze ottenuto dal candidato Daniele Silvetti, la Lega di Salvini mantiene solo il 2,93% dei voti (1198 preferenze totali), battuti dal 18,61% di FdI, 12,93% Ancona Protagonista, 3,9% Forza Italia. Ricordiamo che 20 seggi andranno alla maggioranza, 11 all’opposizione: per quanto riguarda la lista della Lega molto dipenderà a questo punto dalla vittoria o meno di Silvetti al secondo turno. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai candidati consiglieri per la Lega alle Elezioni Comunali di Ancona: Antonella Andreoli con 198 voti, Marina Taus 119, Lorenzo Ballarini 102, Francesco Luciani 67, Paolo Pelosi 57. (agg. di Niccolò Magnani)

CANDIDATI CONSIGLIERI LEGA ALLE ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle Elezioni Comunali Ancona 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per la Lega a sostegno del candidato sindaco Daniele Silvetti. Confermatissimo lo schema del centrodestra, unito e deciso a vincere in una città guidata fino ad oggi dalla sinistra: insieme al Carroccio troviamo le liste di Forza Italia, Udc, Fratelli d’Italia, Civitas Civici, Silvetti Sindaco per Ancona Protagonista e Rinasci Ancona.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Lega: Antonella Andreoli, Flavio Ansevini, Federica Antonucci, Andrea Baldoni, Lorenzo Ballarini, Ambretta Benvenuti, Roberto Beretta, Tiziana Bertini, Massimiliano Cangenua, Francesca Cantarini, Marella Corrado, Cristiana Falasco, Antonella Gabrielli, Marco Gambini Rossano, Lanfranco Labianca, Giuseppe Lisco, Sara Lombardi, Katarzyna Aleksandra detta Caterina Lubieniecka, Francesco Luciani, Gianluigi Marchionni, Michele Montesi, Luigi Paccapelo, Serenella Paladini, Paolo Pelosi, Davide Quarti, Antonio Ricci, Francesco Silvestri, Riccardo Somma, Maria Taus, Stefano Terranova, Gabriella Tosi, Samuele Virciglio.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE COMUNALI ANCONA 2018

Osservando invece i risultati delle Elezioni Comunali Ancona nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, la Lega spera di confermare i dati di cinque anni fa, ma su una cosa non sembrano esserci dubbi: complice l’ascesa di Fratelli d’Italia, non sarà più il primo partito della coalizione di centrodestra. Il Carroccio alle amministrative del 2018 raccolse il 12,43 per cento per un totale di 5.047 voti, un buon dato rispetto alle votazioni precedenti. Tre i consiglieri comunali eletti: Marco Ausili, Maria Grazia De Angelis e l’ex forzista Antonella Andreoli. Il voto del 2018 non sorrise al centrodestra: il ballottaggio vide trionfare nettamente Valeria Mancinelli sostenuta dal centrosinistra con un netto 62,78 per cento, niente da fare per Stefano Tombolini fermo al 37,22 per cento.

