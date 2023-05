Eletti M5s Ancona, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

CONSIGLIERI M5S ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023

Anche ad Ancona si confermano ostiche le Amministrative per la lista M5s: il partito di Giuseppe Conte fatica a sfondare nei territori, come dimostrano i risultati delle Elezioni Comunali 2023 che pongono il candidato sindaco Enrico Sparapani al 3,64% e fuori dalla partita del ballottaggio del 28-29 maggio prossimi. Difficile anche la battaglia sugli candidati M5s che difficilmente saranno eletti nel prossimo Consiglio Comunale: occorre comunque attendere il secondo turno per capire come si struttureranno maggioranza e opposizione (in gara Daniele Silvetti del Centrodestra e Ida Simonella del Centrosinistra).

Il candidato sindaco M5s Sparapani nei risultati delle Comunali si aggiudica il quarto posto con il 3,64% contro il 45,11% di Silvetti, 41,28% Simonella, 6,11% di Francesco Filogna Rubini. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai candidati consiglieri per la lista M5s alle Elezioni Comunali di Ancona: Lorella Schiavoni con 112 voti complessivi, Ugo Castellotti 63, Federico Giampieri 46, Nahid Nazmul 43, Angelica Palumbo 43. (agg. di Niccolò Magnani)

CANDIDATI CONSIGLIERI M5S ALLE ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle Elezioni Comunali Ancona 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per il M5s a sostegno del candidato sindaco Enrico Sparapani. Anche in questa tornata elettorale, esattamente come cinque anni fa, i pentastellati hanno deciso di correre da soli, senza riproporre l’asse giallorosso con il Partito Democratico. L’obiettivo è quello di confermare i numeri del 2018, anche se la sfida sarà apertissima…

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista M5s: Donatella Baglioni, Bruno Bartoloni, Damiano Bastianelli, Bruno Bertini, Marco Boarini, Roberto Bracciatelli, Ugo Castellotti, Maria Rosa De Crescenzo, Leonardo De Marco, Patrizia Falcioni, Franca Finaurini, Maria Cristina Fiorito, Mirco Giacché, Federico Giampieri, Jacopo Massaccesi, Antonio Mignone, Graziella, Molinari, Ahmed Nahid Nazmul, Giancarlo Palestini, Angelica Palumbo, Maurizio Pierani, Francesco Prosperi, Cristina Rosati, Lorella Schiavoni, Matteo Sini, Nilo Speranzini, Andrea Stella, Roberto Varano, Daniela Volponi.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE COMUNALI ANCONA 2018

Osservando invece i risultati delle Elezioni Comunali Ancona nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, il M5s raccolse buoni risultati ma non sufficienti ad accedere al ballottaggio, “giocato” da centrodestra e centrosinistra. I pentastellati scelsero di puntare su Daniela Diomedi: 17,09 per cento di consensi al primo turno per un totale di 7.397 voti. Terzo posto comunque sufficiente ad entrare il Consiglio comunale, totale di quattro seggi: oltre alla candidata sindaca Daniela Diomedi, eletti Lorella Schiavoni, Andrea Vecchietti e Annarita Sordoni. Guardando ai voti di lista, il M5s si è attestato come secondo partito più votato di Ancona: dietro il Pd al 30,33%, i pentastellati con il 16,46%. Niente da fare per la Lega di Salvini, ferma al 12,43 per cento.

