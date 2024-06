ELETTI M5S BARI RISULTATI VOTI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Seggi consiglieri: Laforgia con Leccese

RISULTATI BALLOTTAGGIO BARI, LISTA M5S CON LAFORGIA: GLI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Pur senza apparentamento ufficiale, la lista M5s con Laforgia aveva dato pieno appoggio al candidato del Centrosinistra nel ballottaggio delle Elezioni Comunali 2024: con la vittoria e il sindaco eletto Vito Leccese, molto probabilmente gli eletti grillini entreranno in maggioranza assieme al resto del “campo largo”, in grado di battere il Centrodestra di Fabio Romito con ben 40 punti di distacco. I risultati del secondo turno vedono infatti Leccese trionfare con oltre il 70% delle preferenze contro il 30% di Fabio Romito: nonostante un basso 5,86% ottenuto al primo turno dal M5s, non sarà solo Michele Laforgia il nome dei consiglieri eletti in quota 5Stelle nel prossimo Consiglio Comunale a Bari.

Il Centrosinistra controllerà 28 consiglieri sui 36 totali, con la mano forte del Pd (10 seggi) e con anche 2 eletti per il M5s: oltre al candidato sindaco sconfitto al primo turno, l’avvocato Laforgia, entra in Consiglio Antonello Delle Fontane con 846 preferenze raccolte al primo turno. Primo tra i non eletti è Italo Carelli con 416 voti: oltre a Pd e M5s, gli altri seggi eletti in maggioranza sono 5 con le liste civiche Leccese sindaco, 5 per Decaro-Bari, 1 per Progetto Bari, 1 Noi Popolari, 2 Laforgia Sindaco, 1 Bari Città d’Europa e Bari Bene Comune. (agg. di Niccolò Magnani)

RISULTATI PREFERENZE M5S BARI AL PRIMO TURNO: I POSSIBILI ELETTI E I VOTI

I risultati delle Elezioni Comunali Bari 2024 al primo turno attestano il calo del Movimento 5 Stelle, che perde un seggio nel Consiglio comunale rispetto al 2019, a prescindere da come andrà il ballottaggio: con il 5,96% raccolto alla luce delle 8.703 preferenze per il candidato sindaco Michele Laforgia, M5s riesce a conquistare un solo seggio. L’esito del secondo turno non cambierà la situazione, perché il candidato consigliere comunale Antonello Delle Fontane ha ottenuto già il posto, forte delle sue 846 preferenze.

La differenza, non solo formale ma anche sostanziale, è che se dovesse vincere Vito Leccese al ballottaggio, e da questo punto di vista può contare sull’appoggio del M5s, allora Antonello Delle Fontane farebbe parte della maggioranza, mentre in caso di vittoria del centrodestra con Fabio Romito, allora si ritroverebbe all’opposizione in Consiglio comunale con il resto del campo largo.

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI M5S ELETTI ALLE ELEZIONI BARI 2024

Elezioni Comunali Regionali ed Europee Bari, attesa per i risultati della giornata di voto con le preferenze che rinnoveranno l’amministrazione e i consiglieri con i nuovi eletti. 26 liste presentate e cinque candidati sindaci. Il M5S, reduce dall’uscita di scena nella Giunta Regionale Puglia di Michele Emiliano a causa del caos e del terremoto giudiziario con indagini ancora in corso, ha scelto di appoggiare la candidatura a sindaco dell’avvocato Michele Laforgia, sostenuto anche dal partito Sinistra Italiana. Una scelta che ha rappresentato anche l’ufficializzazione della spaccatura con il PD, visto che al primo turno i due candidati correranno indipendentemente, unendosi però in caso di ballottaggio. IL programma elettorale del M5S prevede soprattutto, l’ascolto del territorio e delle necessità.

Ecco quali sono i nomi dei candidati con il Movimento 5 Stelle, che se eletti potranno diventare consiglieri comunali per i prossimi 5 anni. Antonino Abbaleo , Lucia Abbrescia, Maria Alessandrino detta “Mapi”, Marina Basile, Annamaria Berardi , Italo Carelli , Grazianna Cavaliere, Antonella Del Giudice , Antonello Delle Fontane , Davide Di Salvia detto “Gotik” , Sara Fiorino, Gennaro Furente , Nicola Giannoccaro , Stefania Girone , Giuseppe Ingrosso , Fabio Leli , Eugenio Lombardi , Stefania Maggiore, Francesco Mele, Gianfilippo Mellone, Domenico Pecere, Francesco Ranieri, Pietro Rendina, Sante Ricci, Michele Rotella, Gabriele Scelsi, Giacomo Tocco.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE ELEZIONI COMUNALI BARI 2019

Alle Elezioni Comunali di Bari nel 2019, il M5S aveva conquistato due seggi con due consiglieri eletti: Antonello Delle Fontane con 760 voti e Alessandra Piergiovanna Simone con 364 voti, mentre il terzo più votato ma non eletto era stato Fabio Leli con 319 voti. La candidata sindaco Elisabetta Pani, nota musicista ed insegnante, sostenuta dal Movimento 5 Stelle aveva invece ottenuto l’8,8% con 14672 voti complessivi. Arrivando quindi di gran lunga dietro ai due principali candidati di centro sinistra e centro destra tra cui il vincitore e sindaco ora uscente Antonio Decaro.











