Eletti M5s Vicenza, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Come in tutti gli altri capoluogo al voto per le Amministrative, anche Vicenza si conferma ostica per la lista M5s e per eventuali candidati eletti nel prossimo Consiglio Comunale: il partito di Giuseppe Conte fatica a sfondare nei territori, come dimostrano i risultati delle Elezioni Comunali 2023 che pongono il candidato sindaco Edoardo Bortolotto solo al 1,69% e fuori dalla partita del ballottaggio del 28-29 maggio prossimi. Difficile anche la battaglia sugli candidati M5s che difficilmente saranno eletti nel prossimo Consiglio Comunale: occorre comunque attendere il secondo turno per capire come si struttureranno maggioranza e opposizione (in gara Giacomo Possamai del Centrosinistra e Francesco Rucco del Centrodestra).

Il candidato sindaco M5s Bortolotto nei risultati delle Comunali si aggiudica il sesto posto su 7 candidati con appunto l’1,69&, frutto di 802 preferenze conquistate: contro il 46,23% di Possamai, 44,06% Rucco, 2,57% di Claudio Cicero, 2,49% Lucio Zoppello, 2,14% Stefano Crescioli. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai candidati consiglieri per la lista M5s alle Elezioni Comunali di Vicenza: Giovanni Glorioso con 51 preferenze è il più votato in quota 5Stelle, segue Michela Chimetto con 38 voti, Giacomo Bortolan 30, David Dal Santo 29, Enrico Mastella 26. (agg. di Niccolò Magnani)

CANDIDATI CONSIGLIERI M5S ALLE ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Vicenza 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per il M5s di Giuseppe Conte a sostegno del candidato sindaco Edoardo Bortolotto. Sarà lui l’uomo chiamato all’impresa di giocarsela con il sindaco uscente Francesco Rucco e il candidato di centrosinistra Giacomo Possamai, una sfida ardua considerando che i grillini hanno deciso di non fare accordi con nessuno e di correre da soli.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista M5s: Simone Contro, Giuliano Raimondo, Stefano Melato, Eugenio Berti, Francesca Stammelluti, Enrico Mastella, Roberto Amato, Massimiliano Balbo, Valentina Gnoatto, Giacomo Bortolan, Vicente Camero, Fabrizio Meneghetti, Palma Domenica Roseti, Andrea Maron, Marco Manferrari, Adriana Conzato, Maria Livia Valmarana, Carmine Schioppa, Martina Cazzola, Roberta Bernardi, Anna Ferri, Giovanna Sartori, Cristina Pasquestto, Raffaella D’Amico, Nicola Bisinella, Igor Ferrazzi, Andy Bettanin, Roberto Bertoncello.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE COMUNALI VICENZA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Vicenza nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, il c’è un dettaglio che non può passare inosservato: il M5s cinque anni fa non si presentò alle amministrative. Fu l’allora capo politico a negare l’uso del simbolo pentastellati, un episodio che sconvolse gli attivisti vicentini. “Cinque anni fa avevamo fatto una scommessa: ci eravamo ripromessi di far tornare il movimento in città e ci siamo riusciti”, le parole del volto storico grillino Giovanni Glorioso dopo la presentazione della lista. “Le nostre priorità sono sanità e sociale, ambiente e mobilità”, le parole del candidato sindaco Bortolotto riportate dal Giornale di Vicenza: “Qualità dell’aria e qualità dell’acqua sono le mie priorità. Nel secondo caso ho intenzione di mettere a terra un piano di disinquinamento dei fiumi che li renda nel giro di cinque o dieci anni balneabili”.

