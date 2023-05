Eletti Pd Ancona, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

CONSIGLIERI PD ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023

Raggiunto l’obiettivo ballottaggio nei risultati Elezioni Comunali Ancona 2023, il Pd di Ida Simonella si conferma prima lista nel capoluogo delle Marche: per i nomi degli eletti Pd nel prossimo Consiglio Comunale, ovviamente, occorrerà attendere l’esito del ballottaggio il 28-29 maggio tra Daniele Silvetti e Simonella, ma sul fronte preferenze dei candidati consiglieri già molto è possibile osservare con i risultati di questo primo turno.

La coalizione a sostegno di Ida Simonella conquista il 41,28% complessivo con 17.979 voti: di questi, il Pd fa man bassa di preferenze con il 21,32% finale, frutto dei 8.712 voti conquistati. Distanti le altre liste, da Ancona Futura ad Ancona Diamoci del Noi, mentre il Terzo Polo con Simonella non va oltre il 3,7%. Ricordiamo che 20 seggi andranno alla maggioranza, 11 all’opposizione: per quanto riguarda i seggi eletti della lista Pd molto dipenderà a questo punto dalla vittoria o meno di Simonella al secondo turno. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai candidati consiglieri per la lista Pd alle Elezioni Comunali di Ancona: Susanna Dini è campione preferenze con 686 voti totali, segue Stefano Foresi con 500, Andrea Vecchi 307, Mirella Giangiacomi 300, Giacomo Petrelli 299, Federica Fiordelmondo 254, Edoardo Carboni 237, Diego Franzoni 240. (agg. di Niccolò Magnani)

CANDIDATI CONSIGLIERI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle Elezioni Comunali Ancona 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per Pd a sostegno del candidato sindaco Ida Simonella. I dem di Elly Schlein puntano a confermare la città dopo il trionfo di Valeria Mancinelli nel 2018 e l’alleanza è piuttosto variegata, anche se non comprende il Movimento 5 Stelle: Ancona Futura, Repubblicani per Ancona, Ancona Diamoci del Noi, Ancona Popolare e Azione-Italia Viva.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Pd: Susanna Dini, Stefano Foresi, Bruno Bilò, Rita Bolletta, Michele Cannito, Edoardo Carboni, Chiara Censi, Franco Dubbini, Denis Dulla, Massimo Duranti, Pietro Fanesi, Federica Fiordelmondo, Giada Florenzano, Diego Franzoni, Claudio Freddara, Sandra Gambini, Mirella Giangiacomi, Susanna Lucarini, Raissa Mammoli, Annalisa Marinelli, Marco Mattia, Marco Mengarelli, Moreno Micucci, Lucilla Niccolini, Vanessa Nicolardi, Marco Panarella, Donatella Penna, Giacomo Petrelli, Federica Quaresima, Daniele Sturani, Angelo Tomassetti, Andrea Vecchi.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE COMUNALI ANCONA 2018

Osservando invece i risultati delle Elezioni Comunali Ancona nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, il Pd spera di ripetere lo stesso score di cinque anni fa. I dem, infatti, nel 2018 furono primo partito di Ancona e contribuirono in maniera decisiva alla vittoria di Valeria Mancinelli tra primo e secondo turno. Per quanto riguarda il primo turno, il Partito Democratico raccolse il 30,33 per cento dei consensi per un totale di 12.317 voti. Percentuali impressionanti, considerando che il secondo partito più votato fu la Lega con il 12,43 per cento. Ben quattordici gli eletti in Consiglio comunale: Stefano Foresi, Susanna Dini, Massimo Mandarano, Silvia Valenza, Tommaso Fagioli, Lorenzo Morbidoni, Mirella Giangiacomi, Claudio Freddara, Mario Barca, Simone Pelosi, Federica Fiordelmondo, Michele Fanesi, Chiara Censi e Jessica Amicucci

