Elettra Lamborghini rinuncia al Festival di San Marino/ C’è lo zampino di Ginevra?

Stamattina una notizia veramente piccante sta facendo il giro del Web: si dava ormai per certa la partecipazione della bellissima Elettra Lamborghini al contest musicale Una voce per San Marino ma, a sorpresa, la cantante sembrerebbe aver deciso di non partecipare. Elettra non era stata selezionata tra i big per il Festival di Sanremo 2023 così, avendo come obbiettivo l’arrivo sul palco dell‘Eurovision Song Contest 2023, la kermesse internazione a cui partecipa il primo arrivato a Sanremo, aveva deciso di partecipare alla competizione canora di San Marino, come un anno fa, aveva fatto Achille Lauro.

Stando però agli ultimi aggiornamenti, la cantante avrebbe rinunciato a partecipare all’evento. Come mai? A rivelare la motivazione è il settimanale Chi dove si legge: “Elettra Lamborghini, scartata al Festival di Sanremo, aveva pensato di provarci con il Festival di San Marino. La vittoria al Festival darebbe l’accesso all’Eurovision Song Contest come è successo ad Achille Lauro lo scorso anno, ma quando Elettra ha saputo che ci avrebbe provato anche la sorella Ginevra, ci ha rinunciato”.

Se Elettra Lamborghini sembra aver rinunciato alla sua partecipazione a Una voce per San Marino lo stesso non ha fatto sua sorella Ginevra che invece ha partecipato alle audizioni con il suo inedito Tu non mi vuoi. Anche per lei l’obbiettivo è quello di ottenere il lasciapassare per l’Eurovision 2023: “Non è la prima volta che vengo in Riviera, la conosco bene. Ho portato Venere che è una canzone uscita a novembre e poi l’inedito Tu non mi vuoi, scritto pochissimo tempo fa in una giornata uggiosa. Sono contenta, sono quelle cose un po’ magiche che escono fuori, ho pensato fosse il pezzo giusto”, ha detto a RTV prima di salire sul palco.

La sua esibizione però sembra essere stata più flop che top, molti utenti Web l’hanno infatti criticato e presa in giro, sostenendo che nulla ha a che vedere con la sorella: “Ma dove vuole andare?”, si legge. O ancora: “Per carità, fatela smettere”. Nelle sue storie Instagram Ginevra ha voluto dire la sua in merito alle critiche ricevute: “Stonati o intonati, ripetiamo tutti insieme il mio mantra preferito: Quando la persona è NULLA, l’offesa è Zero… E la critica pure”. Ecco il video dell’esibizione:

