Elezioni Comunali 2019, ballottaggio/ Attesa risultati: il fattore M5s tra Lega e Pd

Lega e Partito Democratico pronti ai ballottaggi delle elezioni comunali 2019: quasi dappertutto si assisterà ad un Centrodestra vs Centrosinistra, molto dipenderà dunque dal voto degli elettori del Movimento 5 Stelle. I grillini, dal canto loro, hanno deciso di non dare indicazioni di voto, con i rappresentanti locali che hanno tenuto a precisare il punto: nessun endorsement agli alleati di Governo della Lega. E’ il caso di Foggia, ecco le parole di Giovanni Quarato in una nota: «Leggo e sento con piacere che i due candidati sindaci che si affronteranno al ballottaggio, propongono al nostro elettorato di realizzare alcuni dei contenuti che noi (e solo noi) abbiamo proposto. […] Va chiarito che rimaniamo neutrali rispetto alla medaglia che si contende il ballottaggio e non daremo alcuna indicazione di voto. Si smentiscono, infine, come destituite di alcun fondamento le voci secondo cui vi sarebbero “accordi sottobanco” con una o con l’altra parte: questo tipo di logiche pseudo-politiche, non appartengono ai principi del Movimento 5 Stelle!». Idem a Potenza: «A pochi giorni dal ballottaggio che domenica 9 giugno decreterà il sindaco di Potenza, il Movimento 5 Stelle di Potenza sottolinea la linea politica sui ballottaggi. Nessuna indicazione di voto ai cittadini che lo scorso 26 maggio hanno seclto di dare la propria preferenza ai Cinque Stelle, e quindi nessun endorsement per i candidati sindaco», il commento di Marco Falconeri, candidato sindaco ed eletto consigliere comunale. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

LA LEGA PUNTA FERRARA E LIVORNO

C’è grande attesa per il ballottaggio delle elezioni comunali 2019: sono 136 i Comuni al voto, 4,5 milioni di italiani chiamati alle urne per il secondo turno. Quindici le città capoluogo in cui si sceglierà il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale, sfide che vedranno contrapposti Centrodestra e Centrosinistra, con il duello Lega-Partito Democratico che infiamma gli ultimi scampoli di campagna elettorale. Dopo il boom delle elezioni europee, il Carroccio è pronto a registrare altri risultati degni di nota, provando a segnare la storia. Matteo Salvini ha messo nel mirino in particolare due Comuni: parliamo di Ferrara e Livorno, rispettivamente reduci da cinque anni di Governo di Csx e Movimento 5 Stelle. E anche al Sud il Carroccio vuole collezionare cifre importanti: riflettori accesi a Foggia, dove il candidato di Cdx Franco Landella è in netto vantaggio sul rivale Giuseppe Cavaliere: 46,1% vs 33,7%. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

ELEZIONI COMUNALI 2019, SFIDE LEGA-PD NEI CAPOLUOGHI

Meno 3 al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2019 con le nuove sfide che si proiettano con risultati riguardanti, ancora una volta, tra Centrodestra e Centrosinistra lasciando in secondo piano il M5s con il Governo che “ringrazia”: avere infatti una nuova sfida elettorale accesa tra Lega e M5s dopo il rischio di crollo della maggioranza per le liti interne tra Salvini e Di Maio di qualche giorno fa avrebbe forse reso letale il passaggio di queste Amministrative. Invece, se si eccettua il caso di Campobasso dove Gravina del M5s è ancora in corsa, i grillini saranno decisivi nei singoli comuni dove si recheranno alle urne per decidere se appoggiare il candidato del Centrosinistra o del Centrodestra ma nessun apparentamento ufficiale è stato fatto e dunque rimarrà a singola e libera coscienza dell’elettore nei 136 Comuni al voto per i ballottaggi di domenica prossima. Sono in tutto 15 i capoluoghi chiamati al secondo turno dopo i risultati di due settimane, proviamo a vederne le sfide principali: a Potenza si sfidano Guarente e Tramutoli, con il primo del centrodestra che ha preso il 44,7% nel primo turno e risulta in “vantaggio”. Detto di Campobasso dove Gravina sfida da “under dog” la sfidante D’Alessandro, ad Ascoli Piceno assistiamo alla sfida fra Marco Fioravanti (Cdx) e Piero Celani, sostenuto da Forza Italia e liste civiche con il primo in netto vantaggio dopo i dati delle Comunali di due settimane fa. Ad Avellino l’unica sfida interna nel Centrosinistra: Luca Cipriano (32,5%) contro Gianluca Festa (28,6%), mentre a Vibo Valentia il ballottaggio sarà tra Maria Limardo, sostenuta dal centrodestra, e Stefano Luciano, centrosinistra fermo al 28,19% il 26 maggio scorso.

BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2019: LE SFIDE NEI CAPOLUOGHI

Pd finisce al ballottaggio a Verbania con la sindaca uscente Marchionini che sfida Albertella della Lega, mentre a Vercelli l’altra prima cittadina dem uscente – Maura Forte – si scontrerà con un altro ex sindaco Corsaro che nel primo turno ha volato fino al 41,8%. Per il ballottaggio alle Elezioni Comunali di Cremona, sfida tra Gianluca Galiberti, 46,37%, centrosinistra e Salvatore Malvezzi, 41,65%, centrodestra; proseguendo nella lista dei capoluoghi al voto domenica, troviamo a Ferrara Alan Fabbri, 48,44%, centrodestra, e Aldo Modonesi, 31,75%, centrosinistra. Per la corsa a sindaco di Foggia, sfida Franco Landella, 46,11%, centrodestra, e Pippo Cavaliere, 33,71%, centrosinistra mentre a Forlì in Emilia è gara tra Gian Luca Zattini, 45,8%, centrodestra, e Giorgio Calderoni, 37,21, centrosinistra. Ko il M5s a Livorno, dove la sfida al secondo turno sarà fra Luca Salvetti del Centrosinistra e Andrea Romiti di Lega-FI-FdI; Reggio Emilia vittoria sfiorata al primo turno, con il 49,13%, per Luca Vecchi, centrosinistra, che passa al ballottaggio con Roberto Salati, centrodestra, al 28,22%. Chiudiamo con Rovigo, dove Monica Gambardella, centrodestra, sfida in vantaggio Edoardo Gaffeo, centrosinistra, e a Prato dove un favorito centrosinistra con Biffoni si scontra con Daniele Spada del centrodestra.



