Elezioni Comunali 2019, come si vota/ Amministrative: fac simile scheda elettorale

Il 26 maggio 2019 scattano le Elezioni Comunali Amministrative in più 3800 Comuni chiamati a rinnovare Consiglio Comunale e nuovo sindaco: per capire però dove, quando e soprattutto come si vota occorre fare un utile ripasso specie sui nodi più importanti come il voto nei Comuni sopra i 15mila abitanti e in quelli sotto i 15mila abitanti, ma anche su voto disgiunto e specifiche della scheda elettorale che si troverà alle urne. Ricordiamo che parallelamente, le Elezioni Amministrative 2019 vedono nello stesso giorno e con gli stessi orari – dalle 7 alle 23 in tutti i seggi elettorali d’Italia – la chiamata alle urne per le Elezioni Europee (e per i cittadini del Piemonte anche le Regionali 2019 per rinnovare il Governatore e il Consiglio Regionale di Torino). Per quanto riguarda le Amministrative, sono chiamati a rinnovare Consiglio e Sindaco i cittadini di 3.856 comuni, di cui 239 con più di 15mila abitanti e 3.617 con meno di 15mila abitanti: praticamente mezza Italia comunale torna al voto assieme alle Europee, con ben 30 capoluoghi di provincia chiamate alle urne e 6 di regione.

I COMUNI AL VOTO DELLE AMMINISTRATIVE

Si vota in un’unica giornata dalle ore 7 fino alle 23 dando seguito alle recenti Elezioni Comunali 2019 in Sicilia (mentre in Sardegna si terranno il 16 giugno prossimo): l’eventuale ballottaggio è previsto per il prossimo 9 giugno, con le stesse modalità di voto che possiamo trovare qui sotto nel nostro focus. Prima di capire come si vota nello specifico della scheda elettorale e delle preferenze, diamo un’occhiata ai principali Comuni chiamati al voto per la tornata delle Amministrative 2019: sei capoluogo di Regione, ovvero Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Ben trenta sono poi i comuni capoluogo di provincia, tra cui Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cesena, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, Verbania, Vercelli, Vibo Valentia. Si aggiungono poi città importanti come Empoli, Gubbio, Carpi, Sassuolo, Alghero e Gela.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2019: SOPRA I 15MILA ABITANTI

La legge elettorale delle Comunali prevede la divisione in due segmenti fondamentali dei 3mila Comuni al voto: superiori e inferiori ai 15mila abitanti (in Sicilia il tetto è fissato a 10mila abitanti), con differenti modalità e operazioni di voto. In ogni caso è sempre necessario portare al seggio elettorale documento d’identità e tessera elettorale valida: la scheda elettorale qualora ci si trovi in un Comune sopra i 15mila abitanti è azzurro e l’elettore può votare il candidato sindaco ed esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze per i candidati consiglieri comunali. Accanto ad ogni simbolo, in aggiunta, vi saranno due righe bianche sulle quali l’elettore potrà scrivere il nome/ i nomi dei consiglieri scelti con la consueta regola della preferenza di genere. Il voto di preferenza, ricordiamolo, non è obbligatorio e si possono esprimere fino a due nomi al massimo, purché ai candidati di genere diverso pena l’annullamento della seconda preferenza. Si vota per il sindaco facendo un segno sul nome (uno solo) di uno dei candidati, mentre si vota per il Consiglio facendo un segno su uno dei simboli delle liste collegate ai candidati sindaco; si dichiara eletto al primo turno il candidato sindaco che ottiene più del 50% dei voti, mentre in Sicilia viene eletto al primo turno il candidato che ottiene più del 40% dei voti. Se ciò non avverrà, si dovrà andare al ballottaggio tra i primi due candidati sindaco come da risultato del primo turno. Nei comuni superiori ai 15mila il voto disgiunto è consentito, ovvero si può votare per una lista diversa da quelle collegate al candidato sindaco prescelto. Se si fa un segno su un simbolo di lista ma NON su un candidato sindaco, il voto viene esteso automaticamente al candidato sindaco collegato a quella lista.

FAC SIMILE SCHEDA ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI 2019: COMUNI SOPRA I 15 MILA ABITANTI

COME SI VOTA NEI COMUNI SOTTO I 15MILA ABITANTI

Come si vota ai Comuni sotto i 15mila abitanti è dettato sempre dalla legge elettorale delle Elezioni Comunali e prevede una modalità diversa e più semplificata: sulla scheda elettorale compare solo il nome del candidato sindaco con il simbolo della lista a cui è associato e il voto al candidato sindaco si trasmette automaticamente alla lista collegata, anche senza barrarla. Per tutti i comuni sotto i 15mila abitanti non è consentito il voto disgiunto tra sindaco e liste non collegate ad esso. A seconda dei comuni – con più o meno di 5mila abitanti – sulla scheda vi sono una o due righe bianche per i voti di preferenza al Consiglio Comunale: in tutti i comuni sopra i cinquemila abitanti sarà possibile dare due preferenze, purché a candidati di genere diverso, mentre nei comuni inferiori a cinquemila abitanti si può esprimere una sola preferenza. La lista vincente ottiene due terzi dei seggi, mentre si va al ballottaggio solo in caso di parità tra i due candidati.



