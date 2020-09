Elezioni e Referendum, Pd: come è andata?/ Zingaretti esulta, ma Nord e M5s…

Elezioni e Referendum, come è andata al Pd di Nicola Zingaretti? I risultati sono ormai assodati ed è tempo di bilanci in casa dem: grande soddisfazione per il Sì al Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, definiti “ottimi” i risultati ottenuti alle sei Regionali. Ma entriamo nel dettaglio e partiamo proprio dal Referendum, che ha acceso il dibattito in casa dem fino a pochi giorni fa: la Direzione ha infatti dato il suo appoggio al Sì solo lo scorso 7 settembre, ma le polemiche non sono mancate, con diversi esponenti decisi a promuovere il No. Ma la linea del partito è stata chiara e Zingaretti ha piazzato la bandierina: «Noi siamo molto soddisfatti, si conferma che il Pd è la forza del cambiamento, garante anche in questa legislatura di un percorso di innovazione e modernizzazione delle istituzioni. Questo lo dico perché con la vittoria del Sì si apre una stagione di riforme: noi vogliamo che si apra una stagione di riforme e faremo di tutto affinchè vada avanti spedita. Il No invece avrebbe bloccato questa speranza di cambiare anche le istituzioni».

ELEZIONI E REFERENDUM, COM’É ANDATA AL PD?

Passando alle Elezioni Regionali, il Pd deve fare i conti con la perdita di una Regione, le Marche, e la conferma di tre, ovvero Campania, Puglia e Toscana. Saldo negativo, dunque, ma nonostante ciò c’è grande entusiasmo in casa dem. I dati evidenziano anche un altro aspetto: il Partito Democratico risulta essere il movimento politico più votato in Toscana, Marche e Puglia, mentre al Nord è un clamoroso flop tra Liguria e Veneto. Come dicevamo, grande gioia per il segretario Zingaretti: «Credo che questi risultati siano figli di un partito collettivo ed unitario, c’era il rischio del referendum, ma anche questa differenziazione ha dato l’idea di un partito plurale. Avevo chiesto di chiudere le agende, di rimandare le riunioni inutili per dedicarsi alla campagna. Io non ci credevo, ma lo hanno fatto tutti, dai parlamentari ai ministri», le sue parole ai microfoni del Tg La 7.

ELEZIONI-REFERENDUM, IL BILANCIO DI ZINGARETTI

Nicola Zingaretti ora però vuole passare all’incasso. Il segretario del Pd già nel pomeriggio aveva messo in risalto la «situazione molto difficile, molto frammentata dell’alleanza che sostiene il Governo», bacchettando il Movimento 5 Stelle: «Voglio anche dire che dai dati emerge che se ci avessero dato retta di più, l’alleanza di Governo probabilmente avrebbe vinto quasi tutte le Regioni italiane. L’unità non è un problema o un rischio, ma è un’opportunità. Lo diciamo fin dal primo giorno del Governo Conte: alleati, non avversari». E, intervenuto ai microfoni de La 7 in serata, Zingaretti si è soffermato su due dossier roventi come Mes e decreti Sicurezza: «Per quanto riguarda il fondo salva-Stati, il premier ha detto che discuterà il Parlamento: ora bisogna passare dalle parole ai fatti. Sui decreti Salvini, che non chiamo sicurezza, c’è un’intesa: ora vanno assolutamente approvati. C’è stato un duro lavoro di cesello politico e di confronto: penso che ora sia giunto il momento e si possa fare».



