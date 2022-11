Elfrida Ismolli: “Divorzio? Non dovrebbe esistere”/ Eleonora Daniele: “Dici cavolate”

Elfrida Ismolli, moglie di Edoardo Vianello: “Sono contro il divorzio”

A Storie Italiane si parla di coppie famose e divorzi d’oro. Partendo da Ilary Blasi e Francesco Totti, che oggi hanno avuto la prima udienza davanti al giudice per il “Rolex e borsette Gate”, impossibile non tornare con la mente alle coppie più famose e amate del mondo dello spettacolo, come Albano e Romina ma anche Edoardo Vianello e Wilma Goich. Proprio quest’ultimo riferimento nel servizio mandato in onda da Eleonora Daniele, ha fatto nascere una polemica.

In studio, infatti, era presente Elfrida Ismolli, moglie di Edoardo Vianello, tutt’ora al suo fianco. Lei non ha apprezzato il riferimento al marito con la sua ex moglie e madre della figlia Susanna ed è scoppiata: “Sono io il grande amore Eleonora, dobbiamo cambiare questo servizio. Il grande amore va avanti, le storie non finiscono. Io amo Edoardo ogni giorno di più da 24 anni. Ognuno è fatto a modo suo”. Poi, le parole che hanno fatto nascere il putiferio in studio: “Per me il divorzio non dovrebbe neanche esistere. Io vengo da un Paese…”.

Elfrida Ismolli, Eleonora Daniele: “Mi dissocio totalmente”

Dopo aver pronunciato le parole contro il divorzio, Elfrida Ismolli è stata immediatamente bloccata da Eleonora Daniele, che ha voluto chiarire la situazione, sottolineando come non si possa prendere una posizione così assurda in netta “Per fortuna in Italia abbiamo avuto una legge dove il divorzio esiste. Siamo su Rai 1, ci stanno ascoltando tantissime persone. Ci sono donne che vengono uccise perché i loro uomini non accettano la separazione. Mi dissocio totalmente da ciò che hai detto. Fortunatamente abbiamo una legge. Hai detto una cavolata”.

Elfrida Ismolli ha poi voluto chiarirsi, spiegando che a suo dire le coppie dovrebbero provarci, soprattutto se hanno figli: “Secondo me bisogna spiegare bene, non generalizzare. Ogni coppia ci deve provare, soprattutto con i bambini. Magari mi sono espressa male in italiano ma uno ci deve provare prima di arrivare al divorzio”.











