Eliminati Amici 2021 Serale e pagelle/ Chi sono i finalisti? Giulia trionfa, Alessandro al top

La semifinale del serale di Amici 2021 regala al pubblico (ma anche agli allievi) grandi colpi di scena. Il primo? I finalisti non sono 4 ma 5! Una rivelazione che arriva solo nel finale della puntata e anche con uno scherzetto per il povero Deddy. Non sono mancati i momenti dedicati ai professori, seppur più marginali rispetto al solito. Pettinelli e Paparini (VOTO 7) sono state le prime a vedere entrambi i loro allievi in finale (Aka7even e Giulia). Lorella Cuccarini e Arisa (VOTO 7,5) si sono invece messe anche personalmente in gioco, sfidando i rivali di sempre in un guanto di sfida prof purtroppo perso. Il premio come migliore coppia va questa sera a loro: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I “severi per eccellenza” si dilettano in una prova di canto che rimarrà nella storia di Amici. VOTO 8.

Continuiamo le nostre pagelle dell’ottavo serale di Amici 2021 con gli allievi che si sono esibiti nel corso della puntata e i finalisti.

SANGIOVANNI – L’unico a dubitare del suo possibile accesso alla finale di Amici 2021 era proprio lui. Il cantante della squadra di Rudy Zerbi è sa sempre uno dei preferiti e, soprattutto durante il serale, ha saputo farsi conoscere ancora meglio, mostrando a pubblico e giuria il suo estro e la sua abile penna. Una finale meritata ma arrivare alla vittoria sarà davvero arduo. VOTO 7.

SERENA – Il percorso di Serena ad Amici è stato un crescendo. A poco a poco, serale dopo serale, la ballerina di Alessandra Celentano è cresciuta molto, mostrando di che pasta è fatta. Non ha conquistato la finale ma sicuramente chiude la sua avventura nel talent “a testa alta!” VOTO 7

DEDDY – Maria De Filippi gli ha giocato uno scherzetto che ricorderà per sempre ma che ha avuto un fine molto lieto perché anche lui ha conquistato la finale. Non ha avuto modo di esibirsi tanto nel corso della semifinale ma avrà la possibilità di dare tutto se stesso sabato prossimo in diretta. VOTO 6

ALESSANDRO – Esibizioni di grande livello per il ballerino di Lorella Cuccarini che possiamo definire già un professionista. Per lui arriva non solo un posto in finale ma anche un’importante opportunità lavorativa in una compagnia per il musical ‘Dirty Dancing’. Serata eccezionale per lui. VOTO 8

TANCREDI – Non al suo meglio in questa semifinale: in alcune esibizioni risulta impreciso e poco convincente. Rimane sicuramente forte con gli inediti ma non riesce a conquistare un posto in finale. VOTO 6

AKA7EVEN – Per lui la semifinale di Amici 2021 è stata la serata della svolta, quella che aspettava da tempo. La Pettinelli ha creduto in lui anche quando lui stesso non credeva in sé e, alla fine, ha avuto ragione. Il ragazzo conquista la semifinale mostrando realmente di che pasta è fatto. Abbandonati i timori e le insicurezze delle prime settimane del serale, Luca fa ricredere anche molti di quelli che, in tutto questo tempo, l’hanno criticato e conquista la finale. VOTO 7,5

GIULIA – Non si può dire che sia stata una sorpresa vederla conquistare uno dei posti da finalista a disposizione. La ballerina è dall’inizio una delle preferite di pubblico e giuria e ha meritato pienamente la finale anche per l’impegno messo in questo percorso e per averlo affrontato con umiltà e dedizione. Ad oggi rimane per molti la papabile vincitrice di questa edizione. VOTO 8



