Eliminato Grande Fratello, fuori Eva Grimaldi (poi ripescata): ecco con che percentuale

La puntata del Grande Fratello del 20 gennaio 2025 ha riservato grandi sorprese al pubblico di Canale 5. Non solo il ripescaggio che tanto sta facendo discutere nella Casa, ma anche l’eliminazione di Eva Grimaldi e le percentuali del televoto. Queste hanno infatti evidenziato risultati inaspettati, soprattutto riguardo al più salvato e, dunque, preferito nel gruppo dei concorrenti in nomination per l’eliminazione.

Quando finisce il Grande Fratello: l'ultima puntata si allunga e salta L'Isola dei famosi?/ Indiscrezioni

Partiamo dall’eliminato, che è stata Eva Grimaldi. La celebre attrice ha ricevuto appena il 3% delle preferenze, il che l’ha resa la meno salvata dal pubblico. Una situazione che ha però stupito molti, che credevano sarebbe stato Emanuele Fiori – meno presente in dinamiche della Casa oltre che tra gli ultimi entrati in gioco – ad uscire. Eva ha però giustificato questo risultato col suo ‘tradimento’ ai danni dell’amica Stefania Orlando della puntata precedente. Avrebbe, infatti, pagato lo scotto della scelta di salvare Alfonso D’Apice piuttosto che la storica amica.

Beatrice Luzzi punge Anita Garibaldi in diretta al GF: "Magari l'avessero squalificata!"/ Replica al veleno

Tutte le percentuali del televoto per l’eliminazione al Grande Fratello: sorpresa Zeudi

A stupire è però anche il preferito del pubblico, che non è Javier Martinez – come spesso accaduto in precedenza – bensì Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia ha ottenuto una percentuale di salvataggio del 34,7%, contro il 31% del pallavolista argentino. Il che ci rende chiaro che Zeudi sta acquistando sempre più favore da parte del pubblico, dopo un inizio un po’ turbolento.

Ecco, di seguito, tutte percentuali del televoto per l’eliminazione della puntata del Grande Fratello del 20 gennaio 2025: Zeudi 34,7% di voti, Javier 31%, Stefania 6%, Alfonso 5,9%, Pamela 5,5%, Maxime 4,9%, Bernardo 4,8%, Emanuele 4,2% e infine Eva con appena il 3% delle preferenze.

Luca Calvani, gli auguri al fidanzato Alessandro Franchini: "Amore, speravo di vederti"/ "Ti sento vicino"