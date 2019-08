Elodie e Marracash/ “Una coppia di platino”, la storia d’amore procede a gonfie vele?

Quella composta da Elodie e Marracash è sicuramente una delle coppie dell’estate. I due cantanti hanno realizzato uno dei brani più ascoltati dell’estate – Margarita – e mai collaborazione fu più galeotta: i due sono stati paparazzati mentre si baciavano e anche sui social network si sono mostrati più di una volta l’una al fianco dell’altro. Tra provocazioni e ‘stories’ sibilline, l’ex Amici e il rapper sembrano più legati che mai e l’ultimo scatto pubblicato su Instagram ne dà la conferma: «Platinum couple», la didascalia che accompagna due scatti che li ritrae vicini e sorridenti. Una coppia di platino, dunque, probabilmente in riferimento agli ottimi risultati ottenuti dal singolo Margarita, sempre più in voga nelle principali radio italiane e ormai colonna sonora delle serate estive in riva al mare e non…

ELODIE E MARRACASH, “UNA COPPIA DI PLATINO”

«Noi non ci conoscevamo neanche, però mi è sembrato subito un pezzo estivo, molto radiofonico ma molto elegante. Mi è piaciuto e alla fine lo abbiamo fatto benissimo», aveva dichiarato il rapper su Margarita e sicuramente il brano ha contribuito alla nascita della nuova coppia. L’immagine pubblicata da Elodie sul suo profilo Instagram ha raccolto fin da subito migliaia di “like” e commenti, con tanti fan che hanno fatto i complimenti ai due artisti: «Tutto meritato, belli come pochi», «iete una coppia splendida», «Coppia TOP in tutto e per tutto». L’amore, o quantomeno la relazione, sembrerebbe procedere a gonfie vele per la gioia dei seguaci dei due artisti nostrani. “L’ufficialità” del rapporto non è ancora arrivata direttamente dai due e molti non aspettano altro: arriverà a stretto giro di posta? Non ci resta che attendere e “sorvegliare” i due seguitissimi account…

View this post on Instagram Platinum couple #Margarita💿 A post shared by Elodie (@elodie) on Aug 20, 2019 at 2:05pm PDT





