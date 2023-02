Emanuel Lo e Samuel, marito e figlio di Giorgia/ Chi è la famiglia della cantante

Emanuel Lo, chi è il marito di Giorgia e come si sono conosciuti: la cantante ospite a Che Tempo Che Fa

Emanuel Lo è il marito di Giorgia, l’amatissima cantante che ha calcato il palco di questa 73esima edizione del Festival di Sanremo. Il suo vero nome è Emanuele Lo Iacono e ha otto anni di differenza rispetto alla moglie. È appassionato di musica e danza, un amore che è diventato la sua professione. Emanuel Lo e Giorgia si sono infatti conosciuti proprio attraverso la loro arte, quando nel 2004 lui era tra i membri del corpo di ballo della cantante, durante una tournée. Sappiamo che Emanuel Lo ha scritto per lei alcuni brani, come per esempio “Dove Sei” e “Sembra Impossibile”.

VIDEO CLIP UFFICIALE PAROLE DETTE MALE, GIORGIA/ Canzone Sanremo 2023: meglio live?

Emanuel Lo ha fatto della danza la sua professione, studiando in numerose scuole ed esibendosi come ballerino per svariati artisti, tra cui grandi nomi del panorama internazionale come Kylie Minogue e Robbie Williams. Nell’ambito della musica, invece, ha contribuito alla creazione di alcuni brani dell’album ‘Stonata’ di Giorgia e nel 2007 Emanuel Lo ha pubblicato un singolo da solista, ‘Woofer’. Ma è anche regista di video musicali, ottenendo collaborazioni anche con Ornella Vanoni, Clementino e Deddy. Nel 2022, Emanuel Lo è istruttore della scuola di ballo di Amici 22.

Giulio Todrani, chi è il padre della cantante Giorgia/ Dalla band a The Voice Senior

Giorgia, da Sanremo a Che Tempo Che Fa: chi è il figlio Samuel

Emanuel Lo e Giorgia si sono conosciuti pochi anni dopo un evento che ha segnato profondamente la vita privata e la musica della cantante: la morte di Alex Baroni, avvenuta nel 2002, pochi mesi dopo la fine della sua relazione con Giorgia. Forse per questo motivo l’artista non ha ceduto subito al serrato corteggiamento di Emanuel Lo, iniziato dopo il loro primo incontro nel 2004, ma alla fine l’amore ha avuto la meglio nonostante la differenza di età. A quanto sappiamo, i due non sono ancora convolati a nozze ma non per questo il loro legame è meno forte: sembrano infatti essere una delle coppie più solide e affiatate del panorama musicale italiano.

GIORGIA CON "PAROLE DETTE MALE"/ La standing ovation nella finale di Sanremo 2023

I due artisti hanno un figlio che si chiama Samuel ed è nato nel 2010. A oggi ha dunque dodici anni. Samuel, figlio di Giorgia ed Emanuel Lo, compare spesso sui profili social della madre e sembra già appassionato del mondo della musica e della danza, proprio come i suoi famosissimi e amati genitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuel Lo Official (@emanuelloofficial)













© RIPRODUZIONE RISERVATA