Nuova Zelanda, Tarrant minacciato in carcere/ Strage moschee, Isis giura vendetta

Dai media della Nuova Zelanda giungono novità importanti sulla strage delle moschee avvenute nella cittadina di Christchurch lo scorso venerdì: Brenton Tarrant, l’australiano 28enne autore degli attentati dove hanno perso la vita 47 persone, sarebbe stato minacciato pesantemente in carcere. Secondo lo New Zealand Herald, il killer sarebbe nel mirino delle gang criminali locali: «Anche noi abbiamo amici in prigione» ha detto un dei membri delle bande criminali ai colleghi dell’Herald, lasciando intuire possibili ritorsioni contro il tremendo suprematista bianco entrato in azione in due moschee diverse di Christchurch. «Siccome sono venuti in Nuova Zelanda, adesso sono dei nostri. Sono la nostra gente. Quello che Tarrant ha fatto è stato disgustoso sbagliato in ogni modo possibile», spiega ancora uno dei membri di una gang locale neozelandese. Secondo l’avvocato Kim Workman, «L’unica cosa da fare è che l’amministrazione penitenziaria lo metta in isolamento e lo tenga in regime carcerario separato».

L’ISIS GIURA PRONTA VENDETTA

Mentre la responsabile di Facebook in Nuova Zelanda, Mia Garlick, fa sapere che nelle prime 24 ore dopo l’attentato nelle due mosche il social network ha rimosso «in tutto il mondo 1,5 milioni di video dell’attacco, di cui oltre 1,2 milioni sono stati bloccati mentre venivano caricati», da Roma arriva il nuovo messaggio di vicinanza e preghiera per tutte le vittime di Papa Francesco: durante l’Angelus domenicale, Bergoglio commenta «Prego per i morti e i feriti e i loro familiari sono vicino ai nostri fratelli musulmani e a tutta quella comunità, rinnovo l’invito ad unirsi con la preghiera e i gesti di pace per contrastare l’odio e la violenza». Intanto però dal fronte fondamentalista arrivano pesanti e inquietanti minacce di vendetta e ritorsione contro l’attentato suprematista messo in atto contro innocenti vittime musulmane: «Vi riporteremo la sconfitta presto, nessuno si salverà. La risposta è in arrivo» si legge sul fucile avvolto in una bandiera nera dell’Isis in un messaggio lanciato su Telegram, sinistramente simile al messaggio lanciato su Twitter prima della strage proprio da Brenton Tarrant.

