Superato il primo appuntamento giornaliero del Million Day (quello che si è tenuto alle 13 e che abbiamo seguito assieme a voi, carissimi lettori!) la Dea Bendata si prepara a colpire una seconda volta: alle 20:30 – infatti – scenderà nuovamente tra noi per provare a donare quel milione di euro che da tempo nessuno tra voi giocatori riesce ad acciuffare; senza dimenticare ovviamente che ci sono anche tanti (tantissimi!) altri premi ad attendervi nel caso in cui siate leggermente meno fortunati.

Se non foste avvezzi a questo tipo di giochi e concorsi, sappiate che per giocare al Million Day dovrete solamente scegliere almeno 5 numeri – il limite è posto al 55 – e pagare un euro per partecipare all’estrazione serale; ma nel caso in cui vogliate massimizzare le vostre probabilità potrete anche raddoppiare la scommessa e partecipare alla versione Extra che – al ‘costo’ di premi leggermente minori – è basata sui soli 50 numeri che sono rimasti esclusi dal concorso base. Insomma, non ci resta che augurarvi le migliori fortune possibili e passare subito al viaggio nelle due cinquine serali del Million Day; dandovi anche appuntamento alla giornata di domani per i prossimi quattro concorsi!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE 20:30

MILLION DAY: 7 – 29 – 30 – 34 – 36

EXTRA MILLIONDAY: 11 – 28 – 32 – 33 – 43