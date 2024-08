Non abbiamo molte informazioni sulla vita privata e sentimentale di Fausto Desalu, perché l’atleta azzurro è attentissimo a discernere la sfera professionale e sportiva, da quella più personale. Nemmeno setacciando il web riusciamo a capire se ci sia una fidanzata o meno nella sua vita, pare infatti che il giovane campione sia concentratissimo sull’atletica e agli allenamenti che ovviamente lo impegnano moltissimo. Dunque, nessuna conferma sui rumors e sulle indiscrezioni che vedrebbero Fausto Desalu felice accanto ad una misteriosa fidanzata di Parma.

Non c’è alcuna traccia da questo punto di vista nella vita di Fausto, anche se di sicuro ha una folta schiera di fan alla porta che farebbero a gara per conoscerlo. Ad ogni modo la vita del velocista azzurro è stata segnata dal padre che l’ha abbandonato quando era piccolo: “Ma io sono uno che perdona sempre, avrà avuto le sue ragioni. Mi bastava mia madre”, le sue parole a Verissimo.

Fausto Desalu scottato dall’abbandono del padre: “Non voglio cercarlo ma…”

Nel corso dell’intervista, come dicevamo, Fausto Desalu si è detto disposo a perdonare l’assenza del papà, anche se nulla può cancellare il dolore del passato. “L’ho visto qualche volta da bambino, ma è difficile, negli anni più importanti non c’era, non ho voglia di cercarlo”, il suo commento.

Parole al miele, invece, per sua mamma, ripagata per tutti i sacrifici fatti per crescerlo. “Ha fatto i corsi per OSS, glieli ho pagati io. Poi l’assicurazione della macchina e un viaggio in Nigeria, dove non si recava da tempo. Quando è tornata aveva un sorriso grosso quanto una casa”, ha raccontato l’atleta.

