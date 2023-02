Federico Fashion Style disperato: “La mia ex vuole 10000 euro”/”Si crede Ilary Blasi”

Federico Fashion Style: “Letizia mi sta chiedendo una cifra a quattro zeri per il mantenimento…”

Lo scorso ottobre Federico Fashion Style ha dovuto dire addio a sua moglie, Letizia Porcu, con cui ha una meravigliosa figlia di sei anni, Sophie Maelle, e le loro strade si sono divise per sempre. La separazione per il parrucchiere delle star è stata un momento di riflessione che lo ha portato ad ammettere a se stesso un’importante verità che, da tempo, teneva nascosta: “Sono omosessuale”, come ha voluto rivelare a Verissimo. Dopo il Coming out per Federico sono iniziati però dei problemi causati dalla separazione, la sua ex sarebbe infatti ben decisa a portarlo in tribunale per l’affidamento della piccola Sophie.

Federico Fashion Style: "Dal giudice per nostra figlia…"/ Scontro legale con Letizia

In un’ultima intervista il parrucchiere avrebbe anche raccontato di come sua moglie gli abbia chiesto una cifra a quattro zeri per il mantenimento. Tutto è accaduto mentre Federico Fashion Style è stato ospite al Peppy Night da Peppe Iodice, a un certo punto il conduttore ha ironizzando su un suo possibile Coming out, parlando con la moglie di Iodice, Federico, ha allora affermato: “Non gli chiedere però 10 mila euro al mese anche tu eh!”. Allora il conduttore: “Perché l’ex ti ha chiesto 10 mila euro?”. Ecco la risposta: “Eh certo, si crede Ilary Blasi, infatti volevo che tu mi invitassi tutte le settimane almeno guadagno”, ha ironizzato.

Federico Fashion Style choc: "Persi 25 kg dopo la separazione"/ "La mia ex Letizia vuole andare in tribunale"

Federico Fashion Style sul cachet preso a Verissimo per il Coming out: “Ho preso il minimo…”

Federico Fashion Style durante l’intervista al Peppy Night è anche tornato a parlare del suo coming out a Verissimo e ha svelato il cachet preso affermando di non averlo fatto per soldi ma anzi di aver accettato anche per una cifra molto bassa: “A Verissimo ho preso lo stesso budget delle altre volte che è proprio minimo, sono stato io a chiamare Verissimo a dirgli che sarei andato anche gratis. Ovviamente non sono andato gratis, ma è un budget veramente minimo che però non dirò esattamente quant’è”, ha affermato.

Federico Fashion Style, duro sfogo contro hater dopo coming out/ "Andate a lavorare…"

Il parrucchiere delle star ha poi colto l’occasione per lanciare una frecciatina a Selvaggia Lucarelli che lo aveva aspramente criticato per il suo Coming out e per il suo percorso a Ballando: “Questa donna è una grande mente del giornalismo ma non ha cuore, io facevo tutti i giorni almeno cinque o sei ore di prove e a lei non gliene fregava niente se ballavi o no, voleva solo sapere della tua vita; è anche normale perché la televisione è fatta anche di questo… A me non me ne frega niente, ma ad esempio quest’anno Iva Zanicchi l’ha massacrata, ha pur sempre 85 anni!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA