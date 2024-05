Fedez nel mirino a La vita in diretta e Pomeriggio Cinque: frecciate pesanti dagli ospiti/ “Non si sopporta”

Fedez attaccato da Enrica Bonaccorti e Paola Ferrari a La vita in diretta: “Non piace proprio”

Non c’è pace per Fedez, tutto ciò che fa viene spiattellato ed analizzato non solo sui social ma anche e soprattutto in televisione. Di recente, infatti, Fedez è finito nel mirino degli ospiti di entrambi i talk delle reti ammiraglie Rai e Mediaset. Sia nel talk di Alberto Matano che in quello di Myrta Merlino Pomeriggio 5 da mesi si parla ampiamente della separazione dei Ferragnez, della presunta truffa e le relative conseguenze per Chiara Ferragni e della rissa che vedrebbe coinvolto Fedez.

Se prima Fedez e Chiara Ferragni utilizzavano l’utilizzo eccessivo della propria immagine per un tornaconto economico, adesso in tutti i programmi ci finiscono loro malgrado e quasi sempre per ricevere attacchi e critiche. In una scorsa puntata de La vita in diretta, dopo la notizia della presunta nuova fidanzata di Fedez, è finito sotto l’attacco di Enrica Bonaccorti: “A me non piace proprio. Cosa non mi piace di lui? Il suo comportamento. Mi dispiace vedere l’esempio che dà, lui che parla ai giovani.” A farle eco è intervenuta poi anche Paola Ferrari: “Adesso fa uscire pure un nuovo singolo? Ma guarda… Se è sempre una questione di business? Chiaramente il pensiero va subito a quello.”

La vita in diretta e Pomeriggio 5 contro Fedez: frecciate e critiche dagli ospiti dei due talk: “Ha gestito tutto male”

Paola Ferrari contro Fedez a La vita in diretta c’è andata giù pesante. Ospite da Alberto Matano ha attaccato: “Io però ho un pensiero ancora più malizioso, se tu noti, tutto quello che sta accadendo in queste settimane intorno ai Ferragnez, ci consegna un’immagine dei due totalmente rivoluzionata rispetto a quello che erano fino a qualche mese fa. Lei santificata sempre con i bambini e poi solo con le amiche in vacanza. Lui invece che una volta era il bravo maritino con i figli, tutto casa e coccole, adesso è diventato il bello e dannato…”

E non solo il talk di Rai1 anche Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino, prossima all’addio, ha ampiamente parlato dei Ferragnez. È Patrizia Groppelli a tuonare contro Fedez: “Un padre di famiglia che chiama il singolo (in coppia con Emis Killa) Sexy Shop che può raccontare alle due creature che ha. C’è una mancanza di rispetto, ha gestito tutto male dalla separazione. Ora che ha una grana, si fa fotografare a Montecarlo su una barca? Mi dispiace, ma Fedez proprio non lo sopporto”. Insomma l’immagine dei Ferragnez è ormai compromessa.











