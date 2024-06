Fedez passa la notte con la fidanzata Garance Authié/ Serata romantica a casa del cantante

Il cantante fa sul serio: prima notte con Garance Authiè nella sua casa

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez fa sul serio con la sua nuova giovane fiamma, che solo due settimane fa ha presentato al mondo durante il GP di Montecarlo, senza curarsi di ciò che avrebbero pensato i suoi fan. E la relazione tra il rapper, da poco tornato sul mercato discografico con il nuovo brano Sexy Shop assieme ad Emis Killa, e la giovanissima classe 2004 Garance Authiè prosegue a gonfie vele, con la coppia che si è mostrata particolarmente intima al punto da trascorrere del tempo nella nuova dimora lombarda di Fedez.

Nelle scorse ore l’ex marito della Ferragni, dopo aver sparato a zero contro l’imprenditrice digitale, ha trascorso del tempo con Garance per le vie di Milano, postando da diversi luoghi del capoluogo lombardo, dal Duomo di Milano fino alla casa dove il cantante risiede ora e dove avrebbe deciso di ospitare la Authiè. I due si sono concessi una serata romantica, con la modella che avrebbe trascorso la notte in casa del rapper, che nei prossimi giorni passerà alla spartizione dell’impero con la Ferragni dopo una prima bozza di accordo sulla separazione.

Fedez, accordo per la separazione consensuale con Chiara Ferragni?

Il cantante dopo settimane di voci e chiacchiere ascoltate ha deciso di sfogarsi in una intervista concessa su Twitch, dove ha tuonato contro l’ex moglie Chiara Ferragni spiegando anche la scelta sul testo di Sexy shop, che presenta vari riferimenti all’influencer. E Fedez ha raccontato anche alcuni dettagli post separazione, raccontando anche qualche curioso dettaglio su cosa è accaduto dopo la fine del matrimonio, soffermandosi sul cane: Paloma non ce l’ho io, ma che devo fare, devo piangere? È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente e non lo vedo più, mi gira il c4zzo. Ma devo mettermi nella live del Rosso a piangermi addosso? No! La prendo sul ridere anche perché in questo periodo se non prendo sul ridere le cose mi lancio dal balcone con le ali di cartone”.

Intanto nelle ultime ore pare che gli ex Ferragnez abbiano trovato un accordo di separazione consensuale, con la volontà dunque di seppellire le asce di guerra per il bene dei figli Leone e Vittoria, anche se ufficialmente non sono stati fatti dei passi e l’attesa è riposta su chi dei due romperà il silenzio per prima sulla spinosa questione.











