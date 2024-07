Filippo Macchi in semifinale di fioretto alle Olimpiadi di Parigi 2024

C’è una grande notizia per l’Italia del fioretto direttamente dai Giochi Olimpici parigini, visto che il nostro Filippo Macchi è riuscito a centrare la semifinale dopo aver battuto in una grande partita l’egiziano Mohamed Hamza per 15-9.

ssalto condotto dalle battute iniziali fino alla fine per il giovane fiorettista, che una volta battuto il rivale si ritroverà a fare i conti in semifinale con l’americano Nick Itkin, che nei quarti ha invece avuto la meglio su Guillaume Bianchi, andando anche lui vicino all’impresa e sconfitto soltanto al supplementare, le Olimpiadi di Parigi 2024 regalano così una grande impresa e ora tutti i tifosi faranno il tifo per lui, nella speranza che possa rimpolpare l’albo d’oro italiano.

Diretta Filippo Macchi Olimpiadi Parigi 2024: dove vedere la semifinale

Per quanto riguarda la messa in onda della semifinale di fioretto con protagonista il nostro Filippo Macchi alle Olimpiadi di Parigi 2024 le opzioni saranno molteplici, dalla messa in onda in chiaro su Rai2 fino ovviamente alla diretta sulla piattaforma streaming Discovery + e sui canali Eurosport disponibili anche su Sky Sport.

Il duello tra Filippo Macchi e Nick Itkin andrà in scena alle ore 20.20 ed è grosso il rimpianto per il mancato approdo in una finale tutta italiana di Tommaso Marini, eliminato agli ottavi di finale dopo la sconfitta con il francese Pauty, dopo essere stato in vantaggio per due volte e mandato al tappeto all’ultima stoccata, le speranze di medaglia ora saranno sulle spalle del fiorettista alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’altra semifinale se la giocheranno dunque Iimura (Giappone) e Cheung (Hong Kong), con il secondo già campione olimpico in carica e che partirà favorito ancora una volta, il primo appuntamento però sarà con la sciabola femminile a partire dalle ore 19, prima ancora di vedere impegnato il nostro Filippo Macchi poco più tardi.