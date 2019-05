Ajax, Tottenham si qualifica se/ I risultati per andare in finale (Champions League)

A poche ore dal fischio d’inizio, ci chiediamo chi tra Ajax e Tottenham si qualificherà alla finale di Champions League. Il risultato della partita d’andata sorride naturalmente all’Ajax, che ha vinto per 0-1 a Londra in casa Tottenham e adesso può completare l’opera davanti al pubblico amico della Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Come prima cosa dunque vediamo tutte le combinazioni di risultati utili per qualificare alla finale di Champions League l’Ajax oppure il Tottenham. Partendo da una situazione favorevole, agli olandesi naturalmente basterà un pareggio con qualsiasi punteggio, oltre che ovviamente una seconda vittoria. In compenso, il Tottenham avrà la quasi certezza di ribaltare la situazione se otterrà una vittoria: infatti un nuovo 0-1 manderebbe la sfida ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, mentre qualsiasi altro punteggio premierebbe gli Spurs, che avrebbero la meglio anche con un solo gol di scarto (1-2, 2-3 eccetera) in virtù del maggior numero di reti che avrebbero a quel punto segnato in trasferta.

AJAX O TOTTENHAM, CHI SI QUALIFICA ALLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE?

L’Ajax dunque avrà a disposizione due risultati su tre per qualificarsi alla finale di Champions League, ma paradossalmente per i lancieri avere il ritorno in casa non è detto che sia un vantaggio. Sia agli ottavi sia ai quarti, infatti, l’Ajax aveva conquistato la qualificazioni grazie ad eccellenti prestazioni in trasferta al ritorno dopo risultati non esaltanti all’andata in casa. Con il Real ricordiamo il memorabile successo per 1-4 al Santiago Bernabeu dopo avere perso in casa per 1-2 (punteggio che oggi condannerebbe l’Ajax), mentre con la Juventus l’andata ad Amsterdam terminò con un pareggio per 1-1 che oggi andrebbe benissimo, ma l’impresa è stata poi naturalmente la vittoria per 1-2 a Torino. Anche in semifinale la trasferta ha dato una mano, adesso però ci sarà da completare l’opera in casa, mentre il Tottenham sa che l’Ajax è formidabile soprattutto in trasferta e oggi proverà a metterne a nudo i limiti in casa. Comunque vada, questa Champions League rimarrà memorabile per gli Spurs e ancora più per i lancieri, ma perché fermarsi sul più bello?

