Risultati Champions League/ Diretta gol live score (19 agosto)

I risultati di Champions League per le partite di mercoledì 19 agosto riguardano ancora il primo turno preliminare, o di qualificazione; non sono ancora in corsa le big che, ovviamente, entreranno in scena soltanto nella fase a gironi. Situazione surreale: mentre queste società iniziano il loro cammino per la Champions League 2020-2021, ci sono ancora le semifinali del 2019-2020 che si devono disputare e dunque non abbiamo ancora una squadra campione. Ad ogni modo il regolamento segue la falsariga di quanto accaduto nel periodo post-lockdown: si giocherà in gara secca, c’è un fattore campo perché una delle due squadre avrà comunque la possibilità di disputare la sfida nel proprio stadio ma le porte saranno chiuse, cosa che naturalmente andrà a incidere sul risultato. Ora però tuffiamoci nell’atmosfera dei risultati di Champions League per il primo turno preliminare, in attesa di scoprire quali saranno le squadre che continueranno la loro avventura.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RISULTATI E CONTESTO

Per i risultati di Champions League che riguardano il primo turno preliminare, come abbiamo detto non ci dobbiamo aspettare troppe squadre conosciute: certo ce ne sono alcune che nel corso delle ultime stagioni hanno rappresentato una presenza fissa a questi livelli, per esempio il Ludogorets che era stato anche capace di qualificarsi ai gironi di questa competizione – facendo bene e affrontando il Liverpool nel quale all’epoca militava Mario Balotelli – o il Djurgarden, visto a San Siro contro il Milan in un girone di Europa League. Sicuramente la palma della favorita, se vogliamo dirla così, va al Cluj che alle ore 21:00 (ultima partita in programma) scenderà in campo a Ta’ Qali per affrontare i maltesi del Floriana: la formazione rumena aveva eliminato la Lazio dalla scorsa edizione di Europa League e dunque ci aspettiamo che possa arrivare in fondo a questo percorso. Staremo a vedere, come detto: il fatto che si giochi a porte chiuse naturalmente contribuisce a modificare e rendere meno evidenti i rapporti di forza che possano esistere tra queste squadre, aspettiamoci grandi sorprese e vedremo chi proseguirà il suo percorso attraverso i preliminari di Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: PRIMO TURNO PRELIMINARE

Ore 17:00 Ararat-Armenia Omonia

Ore 18:00 Molde KuPS

Ore 18:30 Flora Suduva

Ore 19:00 Celje Dundalk

Ore 19:00 Dinamo Tbilisi Tirana

Ore 19:00 Maccabi Tel Aviv Riga

Ore 20:00 Kì Slovan Bratislava

Ore 20:00 Buducnost Ludogorets

Ore 20:00 Connah’s Quay Sarajevo

Ore 20:00 Sheriff Fola

Ore 20:00 Ferencvaros Djurgarden

Ore 21:00 Floriana Cluj



