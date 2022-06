Finale Isola dei Famosi, vestiti e look: pagelle/ Ilary Blasi top, flop Estefania e…

Ieri sera è andata in onda l‘ultima puntata dell’Isola dei Famosi, il programma per Vip più temerario della Mediaset. A trionfare è stato il celebre attore Nicolas Vaporidis che, al suo 99esimo giorno sull’Isola, ha battuto gli altri due finalisti: Carmen Di Pietro e Luca Daffrè, vincendo così l’edizione più lunga della storia di questo reality. Ma che vestiti hanno indossato i vari Vip? Ecco la nostra pagella dei vari look, tra top e flop…

Promosso il look di Ilary Blasi per la Finale Isola dei famosi 2022

La regina indiscussa, Ilary Blasi, si è presentata negli studi con un abito che presenta al meglio il suo spirito di guerriera e combattente. Il colore prescelto è stato bianco, l’abito lungo con braccia coperte e spacco vertiginoso sulla gamba sinistra rischiava di essere molto semplice se non fosse stato per il maestoso gioiello… Un aggressivo Décolleté, a dir poso spaziale, fissato sul punto vita a modi cintura, saliva fino a diventare una collana sul collo della presentatrice. Il tutto impreziosito da una notevole quantità di cristalli, tale da non permette alla presentatrice di muovere il mento verso il basso. A completare il look i capelli tirati all’indietro. Per la regina dell’isola: voto 9,5.

Finale Isola dei famosi, i vestiti e look: Vladimir a tema pride, Nicola cambia finalmente completo e Alvin nel colore preferito di Ilary…

Se dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi è la regina indiscussa dello studio, in Honduras a comandare è invece il re Alvin, o meglio il Cowboy del reality! Per l’ultima puntata infatti Alvin, all’anagrafe Alberto Bonato, si è presentato con un bellissimo completo rosa con camicia bianca, accompagnato da un “cappello di Stetson”. L’inviato speciale, durante la puntata ha affermato di averlo fatto per Ilary, all’affermazione di lei “Come sei elegante, stai proprio bene. Peccato tu sia già sposato”, ha replicato: “Grazie. Ho scelto il tuo colore preferito. Non so se hai notato”. Alvin ufficialmente il più bello dell’Honduras, peccato per il cappello, voto 7.

A lasciare un segno quest’anno è stata anche la grande alchimia creata dal terzetto Ilary, Vladimir e Nicola Savino. Per l’ultima puntata Vladimir Luxuria ha deciso di sfoggiare un abito coloratissimo e dall’importante significato: un vestito arcobaleno, simbolo del pride e emblema del movimento LGBTQI, di cui l’attivista è una nota sostenitrice, non manca una bella borsetta “da far girare”. Anche se il significato è sicuramente apprezzabile dopo averla vista a modi Audrey Hepburn, Frida Kahlo, da lei ci si aspettava qualcosa in piu: voto 7,5. Che dire di Nicola Savino invece? Finalmente cambia abito, abbandona così il colore blu di cui eravamo tutti decisamente stanchi, per un color cachi e camicia a righe, che dire, era proprio ora! Voto 8.

Gli eliminati in studio: al Top solo il fratello Tavassi, look bocciato per Estefania Bernal

Ad arrivare in studio sono anche stati i naufraghi che, a un soffio dalla finale, sono stati eliminati o si sono visti costretti a lasciare il programma dell’Isola dei Famosi. Menzione d’onore per Edoardo Tavassi, si stimava finalista ma all’ultimo ha dovuto abbandonare il programma per motivi medici. Si è presentato in un freschissimo completo di lino bianco, che metteva in risalto il nuovo fisico più asciutto, naufrago perfetto: voto 9. A rientrare in studio è stata poi l’eliminata Pamela Petrarolo, che dire su di lei? Qualcuno dovrebbe avvertirla che gli anni di Non è la Rai sono decisamente finiti. Sfoggia un abito con gonna-pantalone nero, decisamente troppo corto, e fascetta sulla fronte anni 70. Voto: 5. È infine il turno di Estefanía Bernal, la bellissima modella argentina ha scelto il colore nero che purtroppo poco le dona, l’abito è scomposto fatto da: gonna lunga decisamente aderente, maniche lunghe e un corpetto, a dir poco agghiacciante con collare-choker annesso. Il tutto sfigura affianco al décolleté di diamanti della conduttrice. Voto:4,5











