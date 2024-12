Flavio Parenti, chi sono i genitori: “Mia madre è francese, mio padre italiano“

Flavio Parenti ha conosciuto un grande successo tra cinema e televisione, diventando uno dei volti principali de Il Paradiso delle Signore dal 2022 nel ruolo di Tancredi. Tuttavia le prime fasi della sua vita sono state piuttosto altalenanti, segnate da trasferimenti continui per via del lavoro dei genitori e da poche amicizie. L’attore è nato a Parigi nel 1979 da madre francese e padre italiano, ma dei suoi genitori non si conoscono moltissime informazioni se non quelle da lui rivelate in occasioni pubbliche.

“Mia madre è francese e mio padre è italiano. Sono nato a Parigi e la canzone Un’estate italiana è stata l’ultima canzone che ricordo prima di andare in collegio per poi tornare in Italia da grande”, aveva raccontato l’attore in un’intervista a Vieni da me nel 2019. “Della mia infanzia non ho molti ricordi. Le prime immagini della mia infanzia cominciano intorno ai 10 anni. Il periodo francese è formata da piccoli schizzi colorati“.

Flavio Parenti e l’infanzia: i continui trasferimenti e l’esperienza in collegio

Flavio Parenti non ha vissuto un’infanzia semplice, sempre in movimento da un posto all’altro per via del lavoro dei suoi genitori: “Ho cambiato scuola almeno 12 volte perché i miei genitori, per lavoro, continuavano a trasferirsi. A 13 anni avevo pochissimi amici e non parlavo più. Quindi ad un certo punto, sapendo che dovevo andare via, decisi di non legarmi più a nessuno“.

Il padre e la madre dell’attore compresero le sofferenze e il disagio psicologico del figlio, al punto da contattare uno psicoterapeuta e, insieme a lui, decidere di mandarlo in collegio: “I miei genitori mi mandarono dallo psicoterapeuta con cui, per aiutarmi, decisero di mandarmi in collegio ed è stato un periodo bellissimo”. L’attore frequentò il Centre International de Valbonne dal 1993 al 1999; a seguire, per realizzare il suo sogno professionale, si trasferì in Italia e frequentò la scuola del Teatro Stabile di Genova, dove si formò come attore e ottenne la qualifica professionale.

