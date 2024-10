Gerry Scotti è un noto conduttore italiano che interverrà nel weekend a Verissimo, programma tv condotto da Silvia Toffanin. L’uomo parlerà raccontando di diversi episodi riguardo la sua vita privata e lavorativa, dai genitori fino al suo unico figlio Edoardo, avuto dal matrimonio con Patrizia Grosso. Ma andiamo a vedere meglio chi è Edoardo Scotti.

Edoardo Scotti è nato nel 1992 ed è l’unico figlio del conduttore. Ha studiato all’American School di Milano, poi si è laureato alla Cattolica nel 2013 e successivamente si trasferisce negli Stati Uniti per coltivare il suo sogno, quello di diventare regista. Anche lui ha la passione per la tv ma a differenza del padre gli piace stare dietro alla macchina da presa e lo abbiamo visto collaborare con lui nel programma show dei record.

Edoardo ha fatto la gavetta come inviato e dal 2018 è entrato come regista di Mediaset. Ha lavorato anche in Rai e a Sky, è sposato con la giornalista Ginevra Piola, anch’ella lavora a Mediaset e la coppia hanno due figli piccoli, rispettivamente di 3 e di 1 anno. Gerry Scotti è un nonno amorevole ed è molto legato – come giusto che sia – ai suoi due piccoli nipoti.

Gerry Scotti è un nonno molto amorevole nei confronti dei due e recentemente postò una foto insieme alla sua piccola nipotina con un bellissimo messaggio vicino. Foto in giro o in piscina, l’uomo dimostra di avere un grandissimo legame con la sua famiglia. Famiglia che ha rischiato grosso e Gerry ne ha più volte parlato.

Era il 2019 ed Edoardo ha avuto un grave incidente in moto, una frattura scomposta del femore ma il ragazzo ha rischiato davvero grosso; in quell’occasione fu ricoverato d’urgenza all’Ospedale Humanitas di Rozzano e successivamente il noto conduttore ne parlò in questo modo ai microfoni di Verissimo: “Ha avuto un bruttissimo incidente, anzi possiamo dire che glielo hanno fatto gli altri”.

Il conduttore milanese ha cosi spiegato: “Con la moto è un classico, tu stai attento ma sono gli altri a venirti addosso. Non auguro a nessuno una cosa del genere, direi per come è andata siamo stati fortunati”. L’uomo ha raccontato quindi il suo momento difficile e la sofferenza per un dramma poi sfiorato con il figlio. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e l’uomo ha potuto raccontarlo.