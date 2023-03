GF Vip: Antonella Fiordelisi in lacrime: strategia o verità?/ Il Web: "Vittimella..."

Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi al limite: “Non ce la faccio più a stare qui, non sono forte come dite…”

Che la si ami o la di odi, Antonella Fiordelisi è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip 7. In sei mesi di permanenza nel reality, è stata in grado di creare, e portare avanti da sé, numerosissime dinamiche. Ultimamente però Antonella è decisamente giù di corda a tal punto che domenica sera, da sola in cortiletto, si è lasciata andare a un lungo pianto liberatorio… Complici di queste lacrime due batoste ricevute nelle ultime settimane, prima fra tutte l’espulsione di Edoardo Donnamaria, cacciato a causa di atteggiamenti non consoni al reality: “Mi manca litigare con lui, ho capito che preferisco litigare con lui che parlare con altre persone qui”, ha affermato l’influencer durante l’ultima diretta.

A darle poi la stoccata finale è stato senza dubbio l’ultimo televoto dove non è riuscita a guadagnare un posto in finale vedendosi superata dalla sua acerrima rivale Micol Incorvaia. Appresa la notizia Antonella è scoppiata in lacrime e si è lasciata andare a un lungo sfogo: “Non ce la faccio più, è tosta stare qui, non sono forte com dite. Qualsiasi cosa faccio vengo giudicata in negativo e mi sento molto sola“, ha detto in confessionale.

Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi in lacrime, papà Stefano la difende: “Ragazzi vi invito a non votare più…”

Le lacrime versate da Antonella Fiordelisi in queste settimane al Grande Fratello Vip 7 hanno preoccupato molto la sua famiglia, in particolare suo padre Stefano, da sempre molto presente nel percorso della figlia nel reality. L’uomo, dopo aver appreso l’esito del televoto per il secondo finalista, se l’è presa con il programma e, sulla pagina ufficiale Instagram di Antonella ha scritto: “Ragazzi vi invito a non votare più. Può bastare”. Stefano Firodelisi, preoccupato per lo stato di salute mentale di Antonella, ha chiesto così ai suoi fan di non votarla più affinché possa uscire una volta per tutte dal programma.

Se il padre crede alle lacrime di Antonella, lo stesso non si può dire di acluni telespettatori, a parte i Donnalisi che la difendono a spada tratta, tanti altri credono infatti che le sue siano solo lacrime di coccodrillo, al punto tale da affibbiarle il nomignolo Vittimella. Ecco allora che, anche a queste sue ultime lacrime, qualcuno non ha creduto: “Si sta preparando per avere le clip”, si legge sotto il video in questione. O ancora: “Già è tanto triste la vita! Uno accende la TV per distrarsi e ti vedi lei con i suoi piagnistei, ma anche basta! Che vada a casa! La porta rossa non è chiusa a chiave!”.













