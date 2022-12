GF Vip Antonio Zequila demolisce Antonino Spinalbese/ “Non mi sembra un adone…”

Antonio Zequila interviene sul Grande Fratello Vip 7: “La mia preferita? Oriana Marzoli…”

Si sa, tra i telespettatori del Grande Fratello Vip 7, ci sono anche molti ex concorrenti che, conoscono bene la casa più spiata di Cinecittà con le sue dinamiche e, spesso, non vedono l’ora di dire la loro sui nuovi concorrenti del reality. Questa volta a parlare è stato Antonio Zequila, l’attore aveva partecipato al programma nella sua quinta edizione, nel 2020. Zequila, ai microfoni di Turchesando, a Radio Cusano Campus, intervistato dalla conduttrice Turchese Baracchi, ha detto la sua sui nuovi concorrenti, non nascondendo una forte antipatia verso Antonino Spinalbese.

Zequila ha esordito sottolineando come la sua Vippona preferita sia Oriana Marzoli: “La più bella è Oriana, è il mio tipo, è proprio un peperino”, ha detto. Riferendosi poi alla litigata tra Oriana e la Bruganelli ha affermato: “Oriana non capisce bene l’italiano, Sonia Bruganelli in realtà la stava difendendo da Antonino Spinalbese che ha avuto un comportamento disdicevole. Quando stai con una donna, per un giorno, una notte, la devi rispettare. Le donne non si trattano così, diciamo la verità”. Ma non finisce qui, Zequila non si è risparmiato nel criticare aspramente Antonino…

Antonio Zequila attacca Antonino Spinalbese sul suo comportamento al Grande Fratello Vip 7: “Voleva la Ferrari ma si ritroverà con la Panda…”

Nell’intervista radio, Antonio Zequila, non ha nascosto la forte antipatia che prova verso Antonino Spinalbese e il suo percorso al Grande Fratello Vip 7. L’attore ha infatti fortemente criticato l’ex della Rodriguez: “Ha detto che non voleva il Porsche, ma la Ferrari. Secondo me voleva la Lamborghini ma solo per il nome non per altro. Ti faccio vedere che si ritroverà con la Panda. Non parlo per gelosia, non mi sembra un adone. Forse avrà doti nascoste. Non c’entra saper fare i capelli. Belen Rodriguez infatti è tornata con Stefano de Martino. L’usato sicuro va sempre bene”. Che dire? Zequila l’ha proprio demolito!

Ma non finisce qui l’attore ha poi espresso un pensiero generale su tutto il programma: “Io sono grande amico di Alfonso Signorini e mi piacciono i reality show. Servono a distrarre le persone, però sono state anche introdotte problematiche sociali. È partito un po’ male, ma si sta stabilizzando. Per me non c’è un vincente. Non c’è un outsider. Non ci sono dei Top nel cast, sono tutti pari. Tutti sul filo del rasoio”. Zequila ha infine lanciato anche una critica a un altro concorrente, si tratta di Edoardo Tavassi: “È simpatico, però a volte eccede. Sembra che conosca da sempre la macchina da presa, non lo trovo molto spontaneo a volte, sono sincero”.













