GF Vip, Dana Saber: “I baci con Dayane? Erano fake”/ “Mi ha detto di mentire per…”

Dana Saber, rivelazione shock al Grande Fratello Vip su Dayane Mello: “Mi ha chiesto di mentire per prendermi il pubblico lesbo”

Al Grande Fratello Vip 7 una delle nuove entrate ha mandato letteralmente in subbuglio l’intera casa, si tratta ovviamente della bella Dana Saber che, nell’ultima settimana, è riuscita a litigare con quasi tutti i concorrenti del reality. Questa notte, l’influencer di origine marocchina, ha lanciato una vera e propria bomba che riguarderebbe un’ex concorrente della casa più spiata di Cinecittà, si tratta della sua amica ed ex flirt Dayane Mello.

I nomi di Dayane e Dana sono da questa estate associati: a luglio infatti una foto scandalosa in cui le due si scambiano effusioni “con tanto di lingua” ha fatto il giro del Web e dei giornali. Proprio su questo argomento Dana è voluta tornare questa notte e avrebbe rivelato una notizia a dir poco scottante… Di cosa si tratta? Dana ha dichiarato che il bacio con Dayane era fake creato appositamente per creare hype, ma non solo: Dayane l’avrebbe anche chiamata poco prima del suo ingresso al GF Vip per chiederle di conferma la veridicità dei baci scambiatosi così da… “Prendersi anche il pubblico Lesbo”, che scandalo!

Grande Fratello Vip 2022, Dana Saber e il racconto shock sul bacio con Dayane Mello: “Mi ha pregato di dire che…”

La dichiarazione a dir poco shoccante di Dana Saber, su Dayane Mello, al Grande Fratello Vip 7, è stata rivelata proprio questa notte in presenza di Edoardo Donnamaria e Davide Donadei. Ecco le esatte parole dell’influencer: “Dayane lo ha fatto all’improvviso senza avvertirmi e non è stato bello: è successo tutto davanti ai fotografi, e mi sono arrabbiata con lei. Dayane poi prima che entrassi qui mi ha chiamato e mi ha pregato di dire che quella cosa era vera. Io non l’ho fatta davvero quella cosa. Stavamo uscendo da un pranzo e lei da un momento all’altro ha deciso di fare questa cosa per fare gossip. Io sono stata al gioco per non metterla in difficoltà in pubblico. Ma poi in privato mi sono risentita: mi sono arrabbiata e le ho detto che non doveva farlo senza dirmelo prima”.

Dana ha poi continuato: “Dayane mi ha detto – Dì che è vera quella cosa così ti prendi il pubblico lesbo– Io non confermerò mai una cosa non vera! Io dico la verità, non faccio figuracce con i telespettatori, palese che fosse una cosa fake e fintissima. Io non voglio solo diventare famosa, ma creare qualcosa. Se proprio voleva fare una paparazzata fake almeno doveva avvisarmi e le avrei detto di no. Io lì potevo spintonarla, spingerla via o assecondarla per non farle fare una figuraccia in pubblico. Io potevo smascherarla in diretta, ma non mi hanno dato la parola”.

Ma in che senso Dayane ha detto a Dana di fingere che la roba della paparazzata fosse vera “per avere il pubblico lesbo” io mi sento male#gfvip #incorvassi — Simo 🪐 (@vaffancrucio) December 27, 2022













