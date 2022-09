GF Vip, Gegia e i suoi amori passati/ “Prima del mio fidanzato Mehmet avevo tanto freddo al cuore”

Grande Fratello Vip, Gegia si confida con Sara Manfuso sui suoi amori passati: “Se uno è innamorato di un’altra se ne va…”

Da quando l’uragano Gegia è approdato al Grande Fratello Vip7 una ventata di allegria e spensieratezza ha contagiato tutti i Vipponi della casa più spiata di Cinecittà. L’anti-diva ha da subito lanciato uno scoop sulla sua vita sentimentale: sarebbe impegnata in una relazione con un uomo turco, di nome Mehmet, con cui avrebbe una relazione a distanza tramite Facebook. La notizia ha sin da subito insospettivo alcuni membri della casa, primo fra tutti Giovanni Ciacci che ha iniziato a indagare sulla natura della relazione tra i due, preoccupato che possa essere un “caso al Mark Caltagirone“.

Man mano che le giornate passano però Gegia svela nuovi dettagli sulla sua relazione con Mehmet. Nella giornata di domenica l’attrice si è confidata con Sara Manfuso e le ha raccontato dei suoi amori e tradimenti passati, in riferimento alle relazioni con Maurizio Motta, con cui era sposata, deceduto nel 2012, e quella con Michele Carboni, un uomo con cui si è frequentata dal 2015, con il quale aveva ben 30 anni di differenza. Proprio in riferimento a quest’ultimo ragazzo, sulla loro separazione, ha affermato: “Siamo esseri umano, se uno ti dice di essersi innamorato di un’altra, è il primo che se ne va”.

Gegia, nella casa del GF Vip, ha raccontato a Sara Manfuso come, i suoi amori prima di Mehmet fossero stati tutt’altro che felici. In particolare ha voluto raccontare della sua ultima relazione, quella con il ragazzo di ben 30 anni in meno, Michele Carboni, che le avrebbe gelato il cuore per ben dieci anni. “Quando mi ha lasciato non mi ha detto di essersi innamorato di un’altra – ha esordito, specificando poi – ha anche avuto altri problemi suoi, è stato in zona ma non abbiamo avuto più rapporti e io ho sofferto molto. Per quello poi mi sono bloccata completamene per dieci anni“.

“In che senso bloccata. Ora con il turco ti sei sbloccata? Cos’ha di diverso dagli altri?”, chiede allora la Manfuso. “Non lo so forse è mia madre che me l’ha mandato”, risponde la Gegia, ricordando la madre morta a causa di un ictus nel 2019. “Avevo freddo al cuore, avevo tante amiche, il lavoro che avevo ricominciato ad andare bene dopo il lockdown, teatro, scuola, ragazzi, vita piena, ma avevo freddo al cuore la sera, era congelato. Poi è arrivato Mehmet, è stato lui, con il suo sorriso, con le cose che mi ha detto, lo ha scongelato”, conclude così la Gegia.











