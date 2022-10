GF Vip, Gegia sbotta “Antonella Fiordelisi poveraccio chi ti si sposa”/ Nomination di fuoco: “Attaccabrighe!”

Grande Fratello Vip 2022, Gegia contro Antonella Fiordelisi: “Poveraccio chi ti si sposa“

Al Grande Fratello Vip 2022 il momento delle nomination tocca spesso nervi scoperti e gli animi dei concorrenti si surriscaldano facilmente. Anche nella puntata di ieri sera ci sono state scintille tra i Vipponi, in particolare tra Gegia e Antonella Fiordelisi, che si sono nominate reciprocamente. La ragazza ha deciso di votare la comica per la mancanza di sensibilità mostrata verso Marco Bellavia: “Per me la sensibilità è la prima cosa, in questo caso nomino Gegia perché, anche se è una bravissima comica, per me è una persona insensibile“.

Gegia ritiene di essere ultimamente attaccata sempre sullo stesso punto, ed effettivamente nelle nomination palesi di ieri sera è risultata la più votata. Molti infatti non le hanno perdonato le dure parole espresse contro l’ex concorrente, che alla fine ha deciso di lasciare il gioco sentitosi attaccato su più fronti. Con schiettezza, Gegia affronta Antonella: “Ancora con sta storia? Mamma mia, poveraccio chi ti si sposa“. Immediata la replica della Fiordelisi: “Non mi sposo, tranquilla, non è un problema. Non è che uno si deve per forza sposare, tranquilla“.

Ma le tensioni tra Gegia e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022 non finiscono qui. Le due concorrenti, che hanno più volte battibeccato negli ultimi giorni nella Casa, tornano a scontrarsi quando la comica svela di voler nominare proprio la coinquilina: “Voto te perché sei una attaccabrighe, una maleducata verso le persone più grandi di te. Mi sono scusata più volte. Sei una attaccabrighe continua“. La Fiordelisi la accusa, in particolare, di non fare mai niente nella Casa e riceve la piccata risposta della comica: “Io non faccio mai niente? Non faccio che lavare piatti, padelle e stoviglie“.

Lo scontro prosegue senza sosta e, nel corso delle nomination, il trattamento riservato dai concorrenti a Marco Bellavia è argomento di discussione. Gegia ammette di aver capito l’errore e non vorrebbe più sentirsi attaccata: “Mi devo prostrare? Mi devo chiudere in convento?“. Antonella le fa notare come la comica abbia una laurea psicologia (in questi giorni è stata aperta un’istruttoria contro Gegia da parte dell’Ordine Psicologi del Lazio), e la attacca: “Tu hai la laurea in psicologia, tu? Che non capisci niente di psicologia?“.

