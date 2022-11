GF Vip, Guendalina Tavassi/ “La nostra infanzia? Io e Edo abbiamo vissuto l’inferno”

GF Vip, per Edoardo Tavassi scende in campo la sua fan numero uno: sua sorella Guendalina che…

A sostenere Edoardo Tavassi, nel suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip 7 arriva un pezzo da novanta, si tratta di sua sorella Guendalina Tavassi. Lei, che ben prima del fratello, ha avuto una grossa dose di esperienza nei reality: la donna è infatti sbocciata proprio con la sua partecipazione indimenticabile, nel 2011, nella casa più spiata di Cinecittà ma non solo, ha anche portato con sé il fratello nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi dove Edoardo ha finalmente smesso si essere il “fratello dì”, diventando anche lui un personaggio televisivo affermato e trovando la sua strada. Ora Guendalina è pronta a sostenere Edoardo nella nuova avventura e del loro rapporto ha voluto parlare in un’intervista per il settimanale Di Più TV.

Dopo aver ammonito Antonella Fiordelisi, ora Guendalina se la prende con gli altri inquilini della casa: “Con Edoardo certi morti di sonno del cast sono passati in secondo piano. Finalmente in quella Casa si comincia a ridere e divertirtisi”, ha esordito. La donna ha poi ammonito le donne della casa di non prendere mai in considerazione il fratello come possibile fiamma: “Mi arrabbio quando dicono che è bruttino e ha la pancia. Per me è bellissimo e alle donne piace molto”, ha affermato.

GF Vip, la difficile infanzia di Edoardo e Guendalina Tavassi: “Ci rifugiavamo in camera e ci tappavamo le orecchie per non sentire le urla…”

Guendalina Tavassi, durante l’intervista per il settimanale Di Più TV è tornata a parlare della difficile infanzia che lei ed Edoardo Tavassi hanno dovuto subire da piccoli. Infanzia segnata dai forti litigi tra mamma e papà: “Abbiamo vissuto l’inferno. I nostri genitori hanno attraversato un divorzio a dir poco turbolento. Ricordo i pomeriggi in cui io e mio fratello ci rifugiavano in camera e ci tappavamo le orecchie per non sentirli litigare. Io, anche se sono più piccola di lui, gli facevo da mamma e lo abbracciavo mentre piangeva”. Quando i genitori si decidono a divorziare Edoardo e Guendalina si vedono costretti a prendere una scelta che nessun bambino dovrebbe fare: stare con mamma o papà…

Guendalina sceglie il padre, Edoardo invece la madre e, da quel momento, vengono separati: “Eravamo uno la spalla dell’altro e ci siamo trovati a vederci solo due o tre volte all’anno nello stanzino del tribunale. Abbiamo vissuto l’orrore di quel momento, eravamo terrorizzati a parlare così ci limitavamo a disegnare, ogni tanto ci guardavamo negli occhi ma la tristezza aveva il sopravvento”. È solo con l’adolescenza che i due riescono a ritrovarsi: “Da quel momento siamo tornati a essere una cosa sola”, ha concluso Guendalina.











