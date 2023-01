GF Vip: Matthias De Donà contro sua sorella Giaele/ “Non è vero che Brad ci mantiene”

Grande Fratello Vip 2022, le dure parole di Matthias De Donà contro sua sorella Giaele: “Ritardata, non so cosa dice…”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 molti telespettatori sono rimasti stregati da un personaggio… Si tratta del fratello di Giaele De Donà! Ebbene sì, il giovane Matthias De Donà, andato in diretta a trovare la sorella per leggerli una commovente lettera scritta dalla madre, con la sua forte personalità, ha incantato il pubblico del reality, acquisendo così molta notorietà. La scorsa settimana, il 19enne protagonista del reality Netflix Summer Jobs, si è però lasciato andare a delle dichiarazioni molto forti su Instagram contro la sorella, accusandola in particolare di essere bugiarda quando afferma che suo marito, il cognato di Matthias, Bradford Beck, mantiene la loro famiglia.

Matthias ha usato parole molto forti contro sua sorella Giaele: “Ritardata, non so cosa dice. I suoi soldi non ci interessano”. O ancora: “Ci tenevo a chiarire una cosa che ho trovato disgustosa, fuori luogo e impertinente. Mia sorella ha detto davanti tutta Italia che il marito mantiene economicamente la famiglia, non è assolutamente così. Io ho un padre, mi mantiene, uso la sua carta”. Ieri però, Matthias, è tornato sui suoi passi e, intervistato al programma di Radio Cusano Campus, Turchesando, ha chiarito la situazione scusandosi anche per le forti parole riservate alla sorella e al cognato Brad…

Grande Fratello Vip 2022, Matthias De Donà svela la verità sul rapporto tra Giaele e il marito Bradford Beck: “Lei sta infrangendo le barriere che doveva rispettare…”

È così che Matthias De Donà ha iniziato l’intervista a Turchesando scusandosi per le forti dichiarazioni Instagram, rilasciate durante la settimana, contro sua sorella, Giaele De Donà, e il suo percorso al Grande Fratello Vip 7: “Ho parlato con fretta e furia”, ha ammesso. Matthias ci ha poi tenuto a sostenere come il marito della sorella, Bradford Beck, non mantenga economicamente la loro famiglia: “Tranne qualche cosa che ha dato ci mantiene con la sua forza, con la sua energia, con il suo stare bene, con il portarci via, facendo sentire mamma ancora viva, queste sono le cose che Brad ci regala e sono le più belle che si possono ricevere”.

Matthias De Donà ha poi detto la sua sul rapporto tra Brad e Giaele: “Non so della loro storia intima, so che loro hanno un rapporto speciale, diverso dai rapporti tradizionali. Penso che sappiano i loro limiti e penso che mia sorella sappia le barriere da rispettare, anche se ultimamente le sta un po’ infrangendo. So che comunque si fa vedere per come è, è una ragazza sveglia”. Il 19enne è infine intervenuto sul gossip di quest’estate riguardante la “notte brava” tra Giaele e Taylor Mega: “A mia sorella piace divertirsi, sapevo qualcosa a riguardo. Non so niente di più in dettaglio, però parlai all’epoca con Taylor. Non so cosa fosse successo ma erano tornate da una serata più brille del solito ed è successo quello che è successo”, ha affermato.











