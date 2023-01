GF Vip: Wilma Goich gelosa di Dana Saber?/ “Era nuda nel letto di Daniele…”

Grande Fratello Vip 2022, Wilma Goich contro Dana Saber: “Mi ha detto che sono un’infiltrata del GF…”

Si sa: quest’anno nella casa del Grande Fratello Vip 7 le coppie non sono solo due ma c’è n’è un altra che però, per la notevole differenza d’età, rimane solo una bella amicizia… Stiamo ovviamente parlano di Wilma Goich e di Daniele Dal Moro. I due, sin da inizio percorso, si sono molto avvicinati, instaurando un rapporto decisamente speciale. Se Daniele ha sempre avuto chiara la natura della loro relazione, lo stesso non si può dire di Wilma che, forse infatuata dal giovane, si è lasciata più volte andare a delle vere scenate di gelosia scatenate dalla vicinanza del ragazzo con altre Vippone. Prima è stato il turno di Nikita, poi Oriana e Nicole e ora… Se l’è presa anche con la nuova arrivata Dana!

È successo ieri notte, Wilma, confidandosi con Milena Miconi, ha aspramente criticato l’atteggiamento della ragazza: “Questa mi ha detto che io sono un’infiltrata del GF. Lei mi ha affrontato dicendo -Tu mi dici così perché sei innamorata di Daniele!- ma come si permette? Io ho una bellissima amicizia speciale con Daniele. Se io e lui fossimo stati innamorati ci saremmo dichiarati. Poi mi ha detto -Ogni volta che succede qualcosa tu sei dietro, quindi tu sei stata messa qui dal GF per controllarci- io sono uscita e rientrata per il biglietto, mica perché mi hanno fatta rientrare loro”, ha esordito.

È così che ieri notte, sfogandosi con Milena Miconi, Wilma Goich ha aspramente criticato l’atteggiamento di Dana al Grande Fratello Vip 7 nei confronti di Daniele Dal Moro. La Goich ha ammesso che alcuni atteggiamenti di Dana verso Daniele l’abbiano infastidita: “Io ce l’ho con lei per quello che ha fatto con Daniele. Ma perché non ha avuto un comportamento dignitoso. Lei voleva dormire in piscina. Continuava a dire -Non ci dormo in quella camera- Così Dani le ha proposto di dormire insieme. Lei ha subito accettato e poi si è fatta trovare a letto senza vestiti. Ti prego, ma che comportamento brutto è?”.

Wilma non ha nascosto anche un certo fastidio verso Daniele stesso, mostrando così molto risentimento verso il ragazzo: “Visto e considerato tutto da adesso lo tengo a distanza e non gli dico più nulla. Amici e basta, mi dispiace. Amici, per carità, ma basta. Adesso sono io che dico che non mi fido”. A conclusione dello sfogo Wilma ha lanciato anche una frecciatina contro Oriana, riferendosi alla presunta coppia degli Oriele (Oriana e Daniele) ha affermato: “Domani ci sarà un’altra coppia, eh vedrete. Non quella del letto, già li hanno pubblicizzati abbastanza insieme. Avete letto no? Gli Oriele. Sì ne parleranno!” .

Wilma Goich, donna di 70 anni, che continua ad essere gelosa di Daniele e se la prende con tutte le donne che osano avvicinarsi a lui. Quando le daranno un freno?#gfvip — V.V (@VincyVita) January 7, 2023













