GIANMARCO TAMBERI STA MALE: COS’È SUCCESSO

Gianmarco Tamberi sta male: l’atleta azzurro impegnato questa sera nella finale di salto in alto alle ore 19 rischia di non poter difendere l’oro Olimpico vinto a Tokyo tre anni fa. Infatti, le sue chance di partecipare alle Olimpiadi Parigi 2024 sono sempre più basse.

Non possiamo ancora parlare di esclusione sicuro, anche perché lui stesso ha assicurato con un post su Instagram che in pedana ci salirà sebbene non sa in che condizioni e soprattutto come potrà saltare. Tamberi si è svegliato questa mattina con un dolore lancinante.

Il motivo, purtroppo, era molto prevedibile ovvero un’altra colica renale, lo stesso problema che aveva posticipato la sua partenza per la capitale francese. Nella semifinale Gimbo è riuscito a qualificarsi, ma l’insoddisfazione di non poter fare come avrebbe voluto e il dolore si sono letti senza troppi giri di parole sul viso di Tamberi.

GIANMARCO TAMBERI STA MALE: LE POSSIBILITÀ DI VEDERLO IN GARA

Gianmarco Tamberi sta male: ma cos’ha detto l’atleta olimpionico nonché portabandiera di questa spedizione italiana alle Olimpiadi Parigi 2024? L’inizio del messaggio è morto forte: “È tutto finito, ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo”.

Gimbo ha poi spiegato la dinamica vale a dire il risveglio alle 5 di mattina per le coliche renali e dopo cinque ore la situazione è ancora invariata. Insomma, la situazione è tutt’altro che positiva e il rischio che possa tirarsi indietro è dietro l’angolo.

Tamberi difficilmente si è arreso davanti agli infortuni, come ha dimostrato la meravigliosa risalita dall’infortunio alla medaglia d’oro, ma questa volta c’è davvero troppo poco tempo per rimediare. Servirà un miracolo per vedere il portabandiera azzurro gareggiare alla sua maniera, anche perché in questa edizione abbiamo visto le conseguenze di scendere in pista debilitati (Palmisano e Lyles ne sono un esempio)