DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: SI COMINCIA

Ci siamo, la diretta live Olimpiadi Parigi 2024 di questo sabato 10 agosto sta finalmente per cominciare. Si tratta del penultimo giorno della rassegna Olimpica, l’ultimo se si considera la “giornata piena” dato che domenica l’ultima gara sarà alle 15:30 per poi lasciar spazio alle 21:00 alla cerimonia di chiusura.

DIRETTA MARATONA/ Streaming video Rai: Faniel avanti, poi Crippa e Meucci (Olimpiadi Parigi 2024, 10 agosto)

Ora però concentrati sui primi impegni: Crippa, Faniel e Meucci cercheranno un posto sul podio della maratona uomini. Poi sarà il turno del taekwondo (+80 maschili e +67 kg femminili) fino alla doppia finale di bronzo per la pallamano femminile tra Danimarca e Svezia e per il tennis tavolo a squadra donne tra Corea e Germania.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024/ Classifica medaglie: azzurri a 36, obiettivo 41 alla portata (10 agosto)

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: PROGRAMMA RICCO ALL’INSEGNA DELLE EMOZIONI

Si preannuncia una giornata ricca di impegni per gli azzurri, ma non solo. La diretta live Olimpiadi Parigi 2024 inizia alle ore 08.00 con la maratona uomini che vedrà tra i protagonisti Crippa, Faniel e Meucci e si concluderà con la consueta carrellata degli incontri di pugilato, l’ultimo alle 22.50. Dopo l’appuntamento con la maratona e prima della boxe gli appassionati potranno gustarsi molte altre discipline, con l’Italia che sogna in grande con Fanali nel golf, la 4×400 nell’atletica, le farfalle nella finale a squadre della ginnastica ritmica. Verso sera, occhi puntati su Tamberi che cerca l’oro nel salto in alto.

Yeman Crippa, chi è la fidanzata Sofia Filippi? Si sono lasciati?/ L’ultima foto sui social e la dedica

La diretta live Olimpiadi Parigi 2024 di oggi, dunque, ci regalerà altre trentanove finali, dove verranno assegnati titoli in ben ventuno sport diversi. Dopo le 277 medaglie d’oro distribuiti finora, le emozioni continuano nella capitale parigina, dove la competizione olimpica è entrata più che mai nel vivo.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: KHELIF PER L’ORO NEL PUGILATO

La diretta live Olimpiadi di Parigi 2024 vedrà molte gare ma gli occhi degli appassionati sono concentrati, almeno inizialmente, nella maratona maschile che vede impegnati gli azzurri Faniel, Meucci e soprattutto Yeman Crippa. Il piatto forte della diretta live Olimpiadi di Parigi 2024 arriva però durante la serata, quando il programma regalerà al pubblico tantissime finali: sul fronte azzurro l’attenzione è inevitabilmente sulla finale del salto in alto con Sottile e Tamberi al centro. Entrambi, ricordiamo, sono qualificati pur senza superare 2,27.

Seguiranno poi gli 800 metri maschili (19.05) dove Barontini e Tecuceanu hanno ancora una possibilità, poi i 5000 metri uomini (19.50) e i 1500 donne (20.15) che potrebbero vedere Cavalli e Vissa; infine le due finali 4×400 a partire dalle ore 21 circa. Dunque manca poco per i primi verdetti di queste Olimpiadi di Parigi 2024, con la pallavolo, il beach volley, la pallanuoto, la pallamano e il calcio al centro.