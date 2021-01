Grande Fratello Vip 2020, finalista e pagelle/ Dayane Mello trionfa, Samantha e il tumore, Adua in crisi

Le pagelle della 34esima puntata del Grande Fratello Vip 2020

Puntata di grandi emozioni quella del Grande Fratello Vip 2020 del 25 gennaio 2021 e non solo perché ha proclamato il primo finalista. Tante sorprese, tanti incontri e confronti decisivi. A dare il via alla 34esima puntata è stata però Stefania Orlando. Signorini ha affrontato in diretta il suo crollo di qualche giorno fa, tornando sull’argomento Andrea Roncato.

La Orlando ha ribadito la sua ‘innocenza’ rispetto a certe accuse ma anche l’affetto che, nonostante tutto, ancora la lega all’ex, cosa che non cambierà. Un atteggiamento positivo che piace. VOTO 7. Altre emozioni forti sono arrivate con il ritorno di Francesco Oppini al GF per una sorpresa a Tommaso Zorzi. Anche in questa occasione a dominare è stata l’onesta dei sentimenti, sia da parte di Oppini – VOTO 7 per lui – che da parte di Tommaso, che ha ammesso di voler superare la sua maledetta ansia. VOTO 7,5.

Adua Del Vesco incontra il fidanzato Giuliano: è crisi!

Le emozioni continuano nella 34esima puntata del Grande Fratello Vip con il ritorno in casa di Giulio Pretelli e di sua mamma Margherita per un confronto definitivo con Pierpaolo e Giulia Salemi. Arrivano le scuse della mamma e il dietrofront di Giulio che sanciscono, dunque, l’atteso lieto fine. VOTO 8 per mamma e figlio. Ma c’è anche un altro figlio che arriva in Casa ed è quello di Samantha De Grenet, Brando. Una dimostrazione di grande affetto e ammirazione quella data dal ragazzo, 15 anni, che non perde l’occasione per fare dei complimenti a Dayane Mello. VOTO 7 per madre e figlio. L’attenzione è però tutta per un incontro che si attendeva da mesi: quello tra Adua Del Vesco e il fidanzato Giuliano Condorelli. La gieffina, nonostante le parole d’amore di lui, ammette di essere molto perplessa e di dover capire quali sono i suoi sentimenti. Una presa di consapevolezza che colpisce positivamente il pubblico a casa. VOTO 8 per lei.

Il primo finalista del Grande Fratello Vip e i nuovi candidati alla finale

Arriviamo dunque alla proclamazione del primo finalista del Grande Fratello Vip 2020 che è stata Dayane Mello. “Voglio dedicare questa finale a mia figlia, a te Alfonso, a tutta la famiglia del Grande Fratello, ad Antonella, Pupo e tutti gli amici che mi seguono da casa.” ha dichiarato la brasiliana. Poi, alla fine di una votazione avvenuta nella Casa, arrivano i candidati al posto di secondo finalista. Si tratta di Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli.



