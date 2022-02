Grande Fratello Vip 2021, 42a puntata/ Diretta: sorpresa per Sophie, nuovo finalista Lulù, Katia o Soleil?

Grande Fratello Vip 2021, quaranteduesima puntata: diretta e anticipazioni

Il Grande Fratello Vip 2021 torna in onda oggi, giovedì 17 febbraio, con il secondo appuntamento settimanale. Quella di questa sera, come ha annunciato Alfonso Signorini nelle anticipazioni durante il daytime, è una puntata assolutamente imperdibile. Tante le dinamiche nate nelle ultime ore e tanti gli argomenti che il conduttore affronterà con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Uno dei momenti più attesi sarà sicuramente l’elezione della seconda finalista che, esattamente come accaduto con Delia Duran, dovrebbe avvenire in studio. A contendersi il secondo posto in finale sono Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè e Soleil Sorge, scelte dalla casa.

Il televoto è ancora aperto e sarà chiuso solo nel corso della puntata. Chi tra la cantante, la principessa e l’influencer strapperà il biglietto in anticipo per la finalissima del 14 marzo? Secondo i sondaggi del web, Katia non avrebbe possibilità. La sfida finale dovrebbe essere tra Soleil e Lulù, entrambe indiscusse protagoniste della sesta edizione del reality.

Alex Belli tra Delia Duran e Soleil Sorge: fine del triangolo?

La puntata di questa sera del Grande Fratello vip 2021, come accaduto nella maggior parte dei casi, dovrebbe cominciare con il blocco dedicato al triangolo Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Il ritorno nella casa di Alex aveva scatenato l’entusiasmo di Soleil la quale, tuttavia, dopo poche ore, ha capito di non essere più al centro dei pensieri di Belli con cui ha avuto un durissimo scontro che ha portato i due a mettere un punto al loro rapporto.

Decisamente diversa è la situazione tra Alex e Delia Duran. Incontrare Belli ha cancellato i dubbi di Delia che si è lasciata andare tra le braccia dell’attore. Durante una chiacchierata con Lulù, la Duran ha ammesso che rivederlo ha cancellato la rabbia nei suoi confronti. Questa sera, dunque, Signorini chiederà a Belli di annunciare la sua decisione definitiva?

Lulù contro Sophie Codegoni, Jessica Selassiè contro Nathaly Caldonazzo: lite infuocate al Grande Fratello Vip

A poche ore dalla diretta con Alfonso Signorini, la casa del Grande Fratello Vip è stata scossa da due durissimi litigi che hanno coinvolto le sorelle Selassiè. Tutto è nato per la scorte di cibo che creano sempre scontri tra gli inquilini della casa più famosa d’Italia. Lulù ha litigato pesantamente con Sophie la quale l’ha accusata di usare i suoi problemi per “fare la vittima e arrivare in finale”. Jessica, invece, ha discusso con Nathaly Caldonazzo la quale le ha lanciato una frecciatina sulla sua vita sentimentale. Signorini, questa sera, metterà le sorelle Selassiè contro Sophie e Nathaly.

Jessica e Lulù, inoltre, saranno le protagoniste anche di un confronto con Delia Duran dopo l’avvicinamento di quest’ultima a Barù. Negli ultimi giorni, tuttavia, tra le Selassiè e Delia tutto sembrava tornato sereno: i confessionali, tuttavia, potrebbero scatenare l’ennesima discussione.



