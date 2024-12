E’ rilevante la notizia della morte di Igor Krillov, il capo del dipartimento per le armi nucleari e chimiche della Russia. Come riferito in queste ore da numerosi organi di stampa, l’episodio si è verificato nella mattinata di oggi, 17 dicembre 2024, dopo che un ordigno esplosivo vicino ad un edificio residenziale è stato fatto esplodere. Si è trattato di un’autobomba e l’omicidio è avvenuto presso la Ryazansky Prospekt in quel di Mosca. A morire sia Igor Krillov, una figura di spicco per quanto riguarda gli armamenti nucleari russi, sia il suo assistente.

Ad uccidere entrambi sarebbe stato un ordigno con una potenza di circa 300 grammi di TNT, così come fatto sapere dalle forze dell’ordine e lo stesso era stato piazzato di preciso su uno scooter. Subito dopo la deflagrazione sono arrivate sul posto le autorità che nulla hanno comunque potuto per salvare la vita ad Igor Krillov, il cui corpo è stato trovato senza, dilaniato dagli esplosivi. Le autorità hanno quindi transennato la zona, dopo di che tutti i detriti lasciati dall’esplosivo sono stati rimossi dalla scena, così come riferito da un corrispondente dell’agenzia di stampa russa TASS. Sul posto anche la dirigenza della Direzione Principale del Ministero degli Affari Interni e sulla vicenda è stata aperta una indagine per cercare di ricostruire quanto successo.

IGOR KRILLOV UCCISO A MOSCA DA AUTOBOMBA: ATTESE RISULTANZE INDAGINI

Potrebbero risultare fondamentali a riguardo le videocamere presenti sulla zona, che potrebbero aver inquadrato qualcuno di sospetto a bordo appunto dello scooter che è stato poi fatto esplodere all’arrivo di Igor Krillov.

Si attendono quindi risultanze nel corso delle prossime ore per fare chiarezza sulla morte del generale in questione. L’esperto di armamenti nucleari era divenuto noto negli ultimi tempi per aver pubblicato dei dati su alcuni presunti laboratori che il Pentagono avrebbe in Ucraina e che stavano diffondendo le armi biologiche in Russia attraverso pipistrelli e uccelli. Da ricordare infine che due mesi fa Kirillov era stato sanzionato dalla Gran Bretagna dopo l’uso di armi chimiche in Ucraina.

