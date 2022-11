Il Collegio 7, Vittoria Lazzari sbotta “Una fan ha finto un tumore per vedermi”/ “Sfruttano i punti deboli..”

Il Collegio 7, Vittoria Lazzari vittima di truffa: una fan si è finta malata di cancro e orfano di padre per…

Pagina triste per il Collegio 7: una fanpage dedicata ai collegiali, in particolar modo alla giovane Vittoria Lazzari, si è rivelata falsa, una vera e propria truffa! La ragazza che la gestiva, tale Sab, ha finto di essere gravemente malata di cancro per attirare l’attenzione di Vittoria. “Mi è dispiaciuto per chi come me è stato male è ha avuto anche un minimo di dispiacere per Sab. Voglio informare che era una finzione, una fantasia per attirare l’attenzione di alcuni collegiali, in particolare la mia”, così ha iniziato il suo lungo sfogo, sulle storie Instagram, la collegiale, per avvertire i follower di quanto successo.

IL COLLEGIO 2022/ Diretta: finale choc, 6 studenti bocciati? (4a puntata)

Da tempo infatti Vittoria aveva a cuore una particolare fanpage: questa era gestita da una giovane ragazza, Sab, che sosteneva di essere ricoverata in ospedale a causa di un grave cancro che, nel tempo, era peggiorato tanto da arrivare allo stadio terminale. Non solo la ragazza sosteneva anche di essere orfana di padre, venuto a mancare anche lui a causa di un tumore. Tutte bugie, volte proprio ad attirare l’attenzione di Vittoria Lazzari… Perché proprio lei? Perché Vittoria, ahimè, quel brutto male lo conosce bene visto che, a soli 11 anni, perse il padre a causa di un tumore: “Crescere senza padre è una sfida quotidiana, continui a imparare tutto da sola”, aveva raccontato durante il reality.

Ariadny Sorbello, a rischio espulsione da Il Collegio 7?/ Il suo comportamento la mette nei guai...

Il Collegio, Vittoria Lazzari si sfoga: “Ci sono persone così, che sfruttano i punti deboli per…”

A iniziare a insospettire Vittoria Lazzari, sulla possibilità che quelle della fan fossero solo bugie, è un fatto particolare: “Più volte le dicevo che sarei venuta a trovarla in ospedale ma ogni volta c’era qualcosa di mezzo che si inventava per non farmi venire. Avrei messo da parte il dolore e il passato essendo che vedevo mio papà giorno dopo giorno morire davanti ai miei occhi per la malattia. Sarei venuta per darle forza”, ha detto nel suo lungo sfogo Instagram. Con l’aiuto delle altre ragazze di Il Collegio 7, Vittoria, riesce però presto a scoprire la triste realtà…

Apollinaire Manfredi, Il Collegio 7/ Ancora problemi per il furto?

Foto e video postate da Sab, la fan, dove si fingeva malata di cancro, erano in realtà state rubate a un’altra ragazza realmente ricoverata! A conclusione del suo sfogo Instagram, la giovane collegiale, ha voluto mettere in guardia i suoi follower, invitandoli a non credere a tutto ciò che vedono: “Ci sono persone così… Sfruttano i punti deboli per farvi avvicinare a loro, per scopi propri!”. I fan di Il Collegio si sono stretti intorno a Vittoria, mostrandole solidarietà, non mancano infatti commenti a suo sostegno: “Ci avevo pure creduto e stavo per far scendere una lacrima”, si legge. O ancora: “Cosa fa la gente pur di ottenere un follower in più”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA