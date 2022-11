Ilary Blasi e Francesco Totti verso udienza/ Faccia a faccia su Rolex e borse…

Ilary Blasi e Francesco Totti presto in un faccia a faccia in tribunale per sciogliere il nodo dei Rolex e delle borse che i due ex coniugi si sarebbero “sottratti” a vicenda nella querelle relativa alla fine del matrimonio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due dovranno vedersi in aula il prossimo 11 novembre, come deciso dal giudice che, anziché andare subito a sentenza, avrebbe optato per sentire le parti.

Ilary Blasi a cena con un altro uomo/ Chi è Edmondo? Vecchio amico o...

Nelle ultime ore, inoltre, la questione delle borse di lusso che sarebbero tornate nelle mani di Ilary Blasi, secondo Il Fatto Quotidiano, non sarebbe risolta per un gesto di distensione dell’ex capitano della Roma: la conduttrice e showgirl ne sarebbe tornata in possesso soltanto grazie al suo “fiuto” mentre le cercava tra le stanze della splendida casa romana in cui vivevano prima della separazione… All’appello, però, mancherebbero ancora gli orologi del Pupone (parte di un presunto “tesoro” del valore che si stimerebbe intorno al milione di euro) e alcune delle scarpe griffate di lei. Ilary Blasi avrebbe così scovato il nascondiglio in cui l’ex marito aveva custodito le ormai famose borsette, ma per arrivarci si sarebbe dovuta rivolgere a un “esperto”. Infatti, secondo FQ Magazine, la conduttrice avrebbe chiesto l’intervento di un fabbro per aprire la porta della Spa in cui avrebbe trovato i suoi amati accessori.

GFvip, Totti ha scritto ad Antonella Fiordelisi/ Lui smentisce: "Manco la conoscevo"

Ilary Blasi e Francesco Totti attesi in tribunale, fissata l’udienza

Stavolta, qualcuno è pronto a scommetterci, Ilary Blasi e Francesco Totti non potranno evitarsi: l’udienza fissata per il prossimo 11 novembre li vedrà faccia a faccia per risolvere la questione Rolex-Borse ormai al centro di un capitolo chiavedella separazione. Lo riporta Il Corriere della Sera secondo cui, a Roma, si celebrerà un importante atto della battaglia legale tra i due ex coniugi. Il giudice avrebbe infatti deciso di non emettere subito sentenza e avrebbe aperto un’istruttoria scegliendo, inoltre, di sentire le parti.

Francesco Totti e Ilary Blasi, risate in tribunale/ "Dove sono borse?", lui: "A casa"

L’ex calciatore e la conduttrice dovrebbero quindi esporre in aula la loro versione dei fatti portando sul tavolo elementi utili a risolvere il nodo che da settimane attraversa il percorso del loro addio. Secondo il quotidiano, i legali di Totti si aspetterebbero molto dal prossimo appuntamento in tribunale quando, tra i temi centrali, si affronterà la vicenda degli orologi di lusso dell’ex numero 10 della Roma a suo dire “sottratti” dall’ex moglie che li avrebbe prelevati dalla sua cassetta di sicurezza. E non sarebbe vero, come invece emerso pochi giorni fa, che l’ex capitano avrebbe restituito di sua spontanea volontà le borse a Ilary Blasi: le avrebbe ritrovate lei mentre cercava nella loro casa della Capitale. Nessun segno di distensione, dunque, ma soltanto l’ennesimo colpo di scena pronto a insinuarsi tra le righe di un finale sempre più amaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA