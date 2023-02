Imprese Vincenti, Intesa Sanpaolo/ Welfare, tappa a Bari: le 10 aziende top in Puglia

“Imprese Vincenti” di Intesa Sanpaolo, la 12esima tappa a Bari

È giunta oggi 8 febbraio a Bari la dodicesima tappa del roadshow “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo dedicato alla valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto. Nella quarta edizione a cavallo tra 2022 e 2023, Intesa Sanpaolo ha puntato l’attenzione sui filoni progettati del PNRR: la tappa odierna di “Imprese Vincenti” arriva dunque in Puglia e viene dedicata al welfare con l’ospitata autorevole presso Villa Romanazzi Carducci di Bari, dove le 10 “Imprese Vincenti” pugliesi si sono presentati davanti alla platea raccontando la propria profonda storia aziendale, le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo, le azioni di innovazione sviluppate in questo particolare contesto economico.

Le 10 PMI virtuose della Puglia selezionate da Intesa Sanpaolo nel suo roadshow sono: Calzaturificio 5 Bi e Mofra Shoes che operano nel settore Moda, Fornopronto e Valle Fiorita nell’Agroalimentare, DFV nell’Edilizia, Cedat 85 nel comparto ICT, Gravili nel Metalmeccanico, Guastamacchia nell’Aerospazio, Protezioni nel settore Arredamento e Design, Salentec nel Sistema Salute. Dopo le tappe di Milano, Torino, Cuneo, Brescia, Bergamo, Padova, Venezia Mestre, Firenze, Bologna, Roma e Napoli, ecco la tappa incentrata sul tema del welfare in quel di Puglia: il tour di “Imprese Vincenti” proseguirò poi con la prossima tappa nazionale in programma il 15 febbraio a Torino (dedicata all’agribusiness, area che rappresenta il 17% del nostro PIL).

Intesa Sanpaolo, il progetto sul welfare di “Imprese Vincenti”

«La tappa odierna di Imprese Vincenti ha confermato che il tessuto produttivo pugliese rappresenta un’eccellenza imprenditoriale del Mezzogiorno e dell’intero Paese»: lo ha detto nella presentazione della 12esima tappa di “Imprese Vincenti” a Bari, Alberto Pedroli (Direttore Regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo). Il tema centrale dell’evento di oggi è stato per l’appunto il welfare, prosegue il direttore, «e le aziende a cui abbiamo dato voce si sono distinte per aver mantenuto il loro livello di competitività, anche in contesti in continua evoluzione, investendo in progetti innovativi per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei propri dipendenti. La pandemia ha contribuito a riposizionare l’assoluta centralità del capitale umano, ma da sempre la competitività dell’industria italiana è connessa al saper fare e al know how delle persone».

Intesa Sanpaolo spiega di stare assistendo ad una crescente presa di coscienza dell’effettiva necessità di essere preparati ad affrontare il cambiamento, sapendo utilizzare «prontamente strumenti innovativi e digitali per garantire sviluppo e valore aggiunto. L’attenzione alle persone» – ha aggiunto Pedroli – è un concetto ampio e trasversale, che va dall’utilizzo delle nuove modalità di lavoro al miglioramento dei parametri ESG, e non c’è settore dell’industria e della manifattura che non ne sia coinvolto». Secondo il Direttore di Intesa Sanpaolo Basilicata, Puglia e Molise riflette poi sull’investire al tempo d’oggi: «vuol dire dotarsi degli strumenti per aumentare competitività e Intesa Sanpaolo, come prima banca italiana, è al servizio dei territori in cui opera come parte attiva in questo percorso. Alle nostre Pmi mettiamo a disposizione una rete di strumenti per affrontare le situazioni contingenti e, al contempo, le affianchiamo nel guardare avanti fornendo sostegno finanziario e consulenza agli investimenti strategici. Investimenti verso cui le aziende pugliesi dimostrano grande attenzione, facendo appunto leva sulla loro capacità di innovare». Secondo l’analisi del contesto economico a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo un forte sostegno importante all’economia del Paese non può che venire dalle iniziative di welfare: «contribuiscono a creare le condizioni per una crescita inclusiva, aumentando il potenziale di sviluppo dell’economia italiana e del Mezzogiorno».

“Imprese Vincenti” di Intesa Sanpaolo: le 10 eccellenze della Puglia

– Moda:

Calzaturificio 5 Bi – Sede: Barletta. Da tre generazioni produce calzature di sicurezza, moda e trekking a marchio BICAP. Le sue produzioni vengono distribuisce in ben 62 Paesi nel mondo con una percentuale di export del 92% su un fatturato 2022 di oltre 21 milioni di euro. La sede operativa si sviluppa su una superficie di 30.000 mq in cui produce oltre 1 milione di paia all’anno dando lavoro a 110 dipendenti.

Mofra Shoes – Sede:Barletta. Impresa che da due generazioni si occupa di valorizzare il made in Italy e la qualità delle scarpe che produce e commercializza con marche di proprietà e in licenza.

– Agroalimentare:

Fornopronto – Sede: Tricase (Lecce). Azienda specializzata nella produzione di prodotti da forno e in

particolare pane e focacce precotte e surgelate. Le più apprezzate linee di prodotto sono: Rustiche’, Focaccia e Pane Casereccio. Rustiche’ è una ciabatta interamente prodotta con farina di semola di grano duro. Focaccia è la classica focaccia pugliese condita con del pomodoro fresco e olio extra vergine d’oliva. Pane casereccio realizzato con farina di semola, lievito madre e lasciato riposare per oltre 48 ore. A breve verrà lanciata anche una gamma di prodotti bio.

Valle Fiorita – Sede: Ostuni (Brindisi). La società Valle Fiorita è un’industria alimentare che da oltre 20 anni produce sandwich farciti e prodotti da forno sostitutivi del pane fresco (puccia salentina, base pizza, focaccia, panettone gastronomico, pane per sandwich, etc.). L’intero ciclo produttivo avviene all’interno di tre stabilimenti produttivi: uno per la produzione della puccia salentina; uno per la produzione di sandwich farciti, pane per tramezzino, pan pizza e focaccia alla pala; uno per la produzione della base per pizza.

– Edilizia:

DFV – Sede: Surano (Lecce). Opera nel settore della verniciatura e decorazione di profilati in alluminio e, tramite la controllata Sinergy, nella progettazione e produzione di sistemi per serramenti. DFV è leader in Italia nel settore delle decorazioni effetto legno con tecnologia polvere su polvere a marchio Ezy e opera in Italia attraverso con 4 stabilimenti localizzati in Puglia, Veneto e Sicilia, oltre a due stabilimenti esteri in Brasile e Australia. Nel 2022 ha effettuato un importante investimento per la produzione di profilati in alluminio presso la sede di Surano.

– ICT:

Cedat 85 – Sede: San Vito dei Normanni (Brindisi). Riconosciuta Pmi innovativa, opera nel settore ICT ed è leader in Italia e tra i principali player europei e mondiali nello sviluppo delle tecnologie per il trattamento automatico del parlato spontaneo (Automatic Speech Recognition – ASR), destinate alla trascrizione/traduzione in tempo reale di qualsiasi parlato spontaneo. Opera sia nel mercato privato, sia in quello della Pubblica Amministrazione e delle aziende erogatrici di pubblici servizi e annovera tra i clienti, oltre a grandi gruppi privati, banche, società quotate e le principali istituzioni italiane.

– Metalmeccanico:

Gravili – Sede: Galatone (Lecce). Nasce nel 1976 come impresa individuale artigiana nel settore della installazione e manutenzione di impianti tecnologici. Visione imprenditoriale e know how acquisito nel tempo le hanno permesso di affermarsi tra le più importanti global services in ambito regionale. La sostenibilità rappresenta il filo conduttore di tutti i settori di attività: confrontarsi con il contesto di riferimento, capirne i bisogni e valutare l’impatto della propria attività su di esso sono gli strumenti di gestione e le leve strategiche alla base del successo dell’azienda.

– Aerospazio:

Guastamacchia – Sede: Ruvo di Puglia (Bari). E’ un’azienda generale di costruzioni il cui valore fondamentale è costituito dalla sue risorse umane. Il suo organico è costituito da 108 unità tra ingegneri, periti industriali, geometri, amministrativi e operai specializzati. Attualmente l’azienda è impegnata in grandi cantieri ubicati nelle regioni del Centro e Sud Italia e vanta tra i suoi principali committenti Terna, Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, Ferrovie del Sud Est, Regione Puglia, ASL BAT, Policlinico di Bari e Ferrovia Circumtenea.

– Arredamento e Design:

Protezioni – Sede: Lecce. Progetta e produce soluzioni innovative per migliorare la vivibilità degli spazi esterni. Realizza su misura vetrate panoramiche, coperture e paravento che permettono di ripensare l’outdoor, privato e commerciale. Pioniera di una nuova visione di prodotto, ideatrice di brevetti internazionali, l’azienda oggi riesce a essere interprete di un design unico, elegante ed essenziale ma al contempo funzionale e all’avanguardia. Tutto, dai processi di produzione ai servizi pre e post vendita, è frutto di costante ricerca, cura del dettaglio ed espressione di un brand ormai leader di settore.

– Sistema Salute:

Salentec – Sede: Lecce. E’ una Pmi innovativa fondata da un team di ricercatori e ingegneri. Sin dalla sua costituzione è impegnata nella valorizzazione e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica. Produce e commercializza componenti ceramici tecnici per l’industria aerospaziale e packaging primario in tecnopolimero per il settore biomedicale in conformità agli elevati standard di settore e ai sistemi di qualità

certificati ISO. L’azienda è dotata di impianti produttivi altamente tecnologici, laboratori di R&D e risorse umane di altissimo livello, il più importante capitale dell’azienda.











