INTER SI QUALIFICA SE/ Champions League: in campo per il primo posto nel girone! (12 dicembre 2023)

INTER PRIMA NEL GIRONE SE… SI COMINCIA!

L’Inter si qualifica come prima nel girone di Champions League? Lo scopriremo tra qualche istante, con la partita di San Siro contro la Real Sociedad. Intanto, un po’ di storia recente: i nerazzurri sono tornati a giocare gli ottavi di Champions League con Simone Inzaghi, che li ha portati per due volte consecutive tra le prime 16 del torneo. La sfortuna dell’Inter è stata quella di trovarsi sempre incrociata a una corazzata nel girone: nel 2021 era il Real Madrid, ma tutto sommato il gruppo D era abbordabile per la presenza di Shakhtar e Sheriff, infatti l’Inter aveva ottenuto 10 punti non riuscendo però a sopravanzare il Real Madrid che aveva aperto vincendo a San Siro e poi, dopo il clamoroso ko interno contro i moldavi, aveva vinto le restanti quattro partite.

L’anno seguente invece peggio ancora: un girone di ferro con Bayern e Barcellona. I blaugrana però, pur vincitori della Liga, in Champions League avevano deluso: l’Inter li aveva battuti al Giuseppe Meazza andando poi a pareggiare 3-3 al Camp Nou, e in virtù di questo Inzaghi si era preso la seconda posizione, pur battuto due volte dal Bayern, ancora con 10 punti. Da lì in poi, destini diversi: nel primo caso l’Inter era stata eliminata dal Liverpool, nel secondo come ben ricordiamo si era presa la finale poi persa contro il Manchester City. Adesso vedremo se finalmente l’Inter sarà prima nel girone: la parola passa al campo, la partita contro la Real Sociedad comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

INTER SI QUALIFICA SE: NERAZZURRI GIA’ AGLI OTTAVI

L’Inter ha archiviato la pratica ottavi di finale di Champions League con ben due turni di anticipo, evento che non accadeva dal 2004/2005. Con il successo per 1-0 sul Salisburgo grazie al rigore realizzato da Lautaro Martinez all’85esimo, l’Inter ha strappato il pass per la fase ad eliminazione diretta della Champions League, competizione dove la squadra di Inzaghi è vicecampione. Proprio la finale giocata e persa contro il Manchester City la scorsa stagione ha dato ancora più consapevolezza all’Inter dei propri mezzi, pareggiando all’esordio sul difficile campo della Real Sociedad, battendo il Benfica e vincendo entrambe le sfide contro il Salisburgo.

Oltre all’Inter, anche la Real Sociedad ha già chiuso i conti strappando l’ambito pass per gli ottavi di Champions League. Stessi punti dei nerazzurri per gli spagnoli che hanno pareggiato 1-1 con l’Inter, fatto quattro punti su sei col Salisburgo e vinto entrambe le gare col Benfica, Dunque ora le due squadre si trovano a 11 punti con i biancoblu miglior difesa e i nerazzurri miglior attacco. Come si deciderà chi passerà per primo? Molto semplicemente con lo scontro diretto dell’ultimo giornata che mette a confronto proprio Inter e Real Sociedad allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano.

INTER SI QUALIFICA SE: LE COMBINAZIONI PER IL PRIMO POSTO

L’Inter si qualifica come prima se: andiamo a vedere come possono i nerazzurri conquistare il primo posto nel Gruppo D. Come abbiamo visto, sia l’Inter che la Real Sociedad sono già aritmeticamente qualificate agli ottavi di Champions League, entrambe con due turni d’anticipo. Questo per via di un girone che ha visto sin da subito una grossa spaccatura tra le prime e le ultime due della classe. Il Salisburgo ha lottato, ma non ha raccolto più di 4 punti mentre chi è stato assente ingiustificato di questa campagna europea è il Benfica, fanalino di coda capace di conquistare solamente un punto in cinque giornate. Andiamo a vedere ora nel dettaglio come si deciderà chi tra Inter e Real Sociedad passerà come prima, avendo così diritto al ritorno degli ottavi in casa e pescando di fatto una tra le migliori seconde.

Ad oggi, le due squadre sono a 11 punti con un solo scontro diretto a referto ovvero l’1-1 dell’Estadio Municipal de Anoeta. In quel match fu provvidenziale, ancora di più ora come ora, il pareggio targato Lautaro Martinez all’87’ dopo un primo tempo di grande qualità degli spagnoli che dopo appena quattro minuti trovarono il vantaggio con Mendez. Tornando al discorso del primo posto, molto semplicemente, chi vince si aggiudica il girone e fin qui non c’era bisogno di fare chissà quali calcoli. Ma in caso di pareggio? Se il match dovesse finire in parità passerebbe la Real Sociedad. Questo perché gli spagnoli vantano una differenza reti di +5 contro i +3 dell’Inter











