Isola dei Famosi 2021, eliminato, nominati e pagelle/ Gilles fuori, Persia in ripresa

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della 14esima puntata

Puntata che oscilla tra polemiche e liti quella dell’Isola dei Famosi 2021 in onda il 3 maggio. La quattordicesima puntata del reality di Canale 5 vede il ritorno in studio di ex naufraghi – Brando Giordi, Elisa Isoardi e Drusilla Gucci – e regala al pubblico molte emozioni. Alla guida un’esplosiva Ilary Blasi, che non le manda a dire soprattutto quando, ad inizio puntata, si parla di Gilles Rocca e della presunta nomination pilotata. Ci regala, come sempre, anche gaffe e battute esilaranti. VOTO 7,5.

È proprio Gilles Rocca a far perdere la pazienza a Tommaso Zorzi che va in escandescenze e, da che era il suo preferito, gli augura poi di uscire (previsioni che si realizza). Un ottimo opinionista, questo è certo, peccato per la reazione alle critiche. VOTO 6. Iva Zanicchi è ‘l’opinionista buona’ del gruppo, sempre pronta a dare una buona parola ai naufraghi in difficoltà. VOTO 6,5. Continua ad essere più telespettatrice che opinionista Elettra Lamborghini, a volte anche distratta o comunque poco attenta. VOTO 5.

Gilles Rocca eliminato, Valentina Persia in ripresa

Anche nella 14esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 il protagonista di polemiche e scontri è lui: Gilles Rocca. Il suo appello è stato ascoltato: il pubblico lo ha eliminato e lui ha deciso di non continuare la sua avventura. Partito benissimo, Gilles conclude questo percorso non bene ma, comunque, coerente. VOTO 6. La vera regina di quest’isola è lei: Beatrice Marchetti. Da quando è da sola sta facendo un percorso bellissimo, fatto di coraggio e intraprendenza. VOTO 7,5. Ancora un po’ ambigua Miryea, a tratti genuina ad altri poco chiara. VOTO 6. Valentina Persia ritrova un po’ di quell’ironia e simpatia che aveva perso a favore di un’aggressività che poco era piaciuta. Merito dell’arrivo di Ignazio Moser? VOTO 6,5. Un ottimo inizio per Ignazio, determinato e vero leader. VOTO 7. Molto bene anche Angela (ancora Leader) e Francesca Lodo (VOTO 6,5); grandi risate ce le regala però Ubaldo Lanzo, a cui diamo un VOTO 7.

I nominati della 14esima puntata

Passiamo al gruppo degli Arrivisti. Tra questi a mettersi in luce è Matteo Diamante, sempre più protagonista dell’Isola dei Famosi 2021, seppur arrivato da pochi giorni. VOTO 7. Anche Emanuela Tittocchia si è già conquistata il suo pezzetto di Isola, d’altronde è sempre pronta a dire ciò che pensa con schiettezza. VOTO 6,5. Fariba, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli non spiccano in questa puntata (VOTO 5,5); Awed si è invece destato, ancora una volta, grazie ad una donna (la Tittocchia), ma oltre questo ancora molto poco. VOTO 5,5. Bene, invece, Isolde che vince la sua prima prova da leader, mostrando di che pasta è fatta. VOTO 6,5. Concludiamo con i nominati di questa puntata che sono Ubaldo, Miryea, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia.



