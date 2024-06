Italia Basket, nomi per il pre Olimpico/ Esperienza in lista. Bortolani c’è, Casarin no (24 giugno 2024)

ITALBASKET, VITTORIA NELL’ULTIMA AMICHEVOLE: GEORGIA KO

L’Italbasket di Gianmarco Pozzecco è pronta. Il viaggio a Porto Rico, più precisamente a San Juan, sarà fondamentale in quanto si giocherà il Preolimpico, torneo che appunto mette in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. La FIP, insieme naturalmente al coach della Nazionale, hanno annunciato la lista con i nomi dei convocati per l’esperienza nel Centro America.

Il tutto è stato diramato dopo l’amichevole contro la Georgia, andata in scena domenica sera. Gli uomini di Pozzecco hanno battuto i georgiani di Shengelia, ex NBA ora stella della Virtus Bologna, con il risultato di 79-68 in un match trascinato dai 13 punti di Gallinari e i 12 di Polonara, due dei dodici convocati che affronteranno il Preolimpico.

ITALBASKET, LA LISTA DEI CONVOCATI: LE SCELTE DI POZZECCO

La lista dei convocati per il Preolimpico dell’Italiabasket vede un rosa molto esperta a disposizione di Pozzecco, con l’unico taglio che vede l’esclusione di Davide Casarin e la conseguente chiamata di Giordano Bortolani, reduce da una stagione positiva con i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano.

A proposito di Armani, ci sarà anche Nicolò Melli che ha annunciato l’addio alla società biancorossa dopo la mancata intesa per il rinnovo. Completano la lista Marco Spissu, Nico Mannion, Awudu Abass, Stefano Tonut, Danilo Gallinari, Giampaolo Ricci, Giampaolo Caruso, Achille Polonara, Alessandro Paola e infine John Petrucelli.

ITALBASKET, IL PROGRAMMA DEL PREOLIMPICO A PORTO RICO

Andiamo adesso a dare un’occhiata al programma dell’Italbasket dopo l’annuncio dei convocati per il Preolimpico. Archiviato il successo sulla Georgia, martedì al WiZink Center di Madrid gli Azzurri sfideranno i padroni di casa della Spagna. Dopodiché scalo a Miami e volo diretto per San Juan, Porto Rico.

Il gruppo dell’Italia è composto da Bahrein e Porto Rico, che verranno sfidate rispettivamente il 2 luglio e nella notte tra il 4 e il 5. L’incrocio avverrà con il gruppo formato da Messico, Costa d’Avorio e Lituania. Le prime due del girone accederanno alle semifinali prima della finale. La vincitrice di ogni preolimpico raggiungerà le altre squadre già qualificate alle Olimpiadi ovvero Francia (Paese ospitante), Germania, Serbia, Canada, USA, Australia, Sud Sudan e Giappone. Per l’esattezza, l’Italia rientrerebbe nel gruppo con USA, Serbia e Sud Sudan.

