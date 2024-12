Choc nel mondo del basket: il giocatore di pallacanestro, Janis Timma, è stato trovato senza vita, molto probabilmente dopo un gesto estremo. Sembrerebbe infatti trattarsi di un caso di suicidio quello riguardante il cestista con un passato, non proprio fortunato, anche nella NBA, la national basketball association, il campionato di pallacanestro più famoso al mondo. Le notizie delle ultime ore raccontato di come il cestista originario della Lettonia, sia stato ritrovato nei pressi di un edificio residenziale situato in quel di Mosca, così come fatto sapere dall’agenzia di stampa russa TASS in queste ore.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma i medici non hanno potuto fare nulla per rianimare il giocatore, che alla fine è stato dichiarato morto sul posto per apparente suicidio. Vicino al cadavere del ragazzo, nato a Kraslava il 2 luglio del 1992, quindi 32enne, è stato rinvenuto un telefono, e pare che lo stesso abbia sofferto la separazione con l’ex moglie, Anna Sedokova, è alla fine abbia quindi deciso di suicidarsi.

JANIS TIMMA, MORTO L’EX CESTISTA NBA: FORSE UN SUICIDIO PER L’EX MOGLIE

Evidentemente sullo smartphone sono state rinvenute tracce di una conversazione fra i due, o magari un ultimo messaggio d’addio proprio destinato alla sua ex, fatto sta che sulla vicenda è stata aperta una indagine per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto a Jannis Timma, anche se l’ipotesi maggiormente battuta, al momento è quella di un suicidio.

Esclusa quindi la morte per omicidio, anche se bisognerà attendere la chiusura delle indagini per avere l’ufficialità. Una carriera durata circa 16 anni quella di Timma, che nel 2008 era entrato per la prima volta fra i professionisti dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell’ASK di Riga. Aveva quindi debuttato nel campionato principale nazionale, e dopo cinque anni in cui si era messo in mostra era arrivata anche la chiamata dall’NBA.

JANIS TIMMA, MORTO L’EX CESTISTA NBA: LA SUA CARRIERA

Nel 2013, infatti, i Memphis di Grizzlies l’avevano selezionato dal draft di quell’anno, sessantesima scelta assoluta, ma a Memphis Timma non ci mise mai piede visto che lo stesso fu subito girato ai Magic di Orlando. Qui scese in campo solo una volta, presso la Summer League della NBA del 2021, dopo di che lasciò il campionato americano per giocare con i Lakeland Magic presso la FIBA ​​Intercontinental Cup del 2022.

Ha indossato anche la maglia della nazionale lettone soprattutto in occasione di diversi tornei giovanili, attraverso cui ha ottenuto anche la medaglia di bronzo presso il campionato europeo under 18 del 2010. Nella selezione maggiore ha invece debuttato nel 2014 senza comunque ottenere grandi vittorie. Fra le squadre in cui ha militato Janis Timma si ricordano anche Baskonia e Olympiacos presso il campionato turco, con ben 96 presenze, oltre alla Khimki Moscow Region. Ha giocato anche in Champions League con la Darussafaka Lassa, mentre l’ultima esperienza è stata quella con Obradoiro in Spagna.