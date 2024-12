SIMONE FONTECCHIO: VITTORIA PER I SUOI DETROIT

Una notte da re contro il Re. Simone Fontecchio ha vissuto una delle sue giornate migliori da quando veste la maglia dei Detroit Pistons in NBA. Contro i Los Angeles Lakers, l’ex Baskonia e Utah Jazz ha messo a referto 13 punti. Questo è stato il suo secondo score più alto a livello di punti della stagione dopo i 18 punti del 28 novembre contro i Grizzlies, partita però persa dai Detroit. Questa volta è arrivata invece la vittoria a sorpresa alla Crypto.com Arena di LA. A stupire non sono però solo i numeri di Simone Fontecchio, ma anche determinati punti. Uno su tutti? La tripla in faccia a Lebron James a meno di 2 secondi dal termine del primo quarto, una magia che ha incantato il pubblico accorso in California.

Janis Timma, morto l'ex giocatore NBA/ Trovato senza vita a Mosca: ipotesi suicidio

Come se non bastasse, Simone Fontecchio ha messo a convertito in punto il 100% dei tiri tentati: tre su tre ai liberi e due su due sia da con i canestri da due che con le triple. Inoltre, anche due ribalzi difensivi entrambi al quarto quarto su un totale di 19′. Altra statistica molto interessate è riferita al plus/minus indicato con i simboli “+/-” sul tabellino. Con questo dato si intende il differenziale di punti considerando quanto la squadra ha guadagnato/perso con il suo impiego in campo.

Gregg Popovich ha avuto un ictus, come sta?/ La nota degli Spurs: "Guarirà completamente" (14 novembre 2024)

Simone Fontecchio conta un +19 che significa che quando l’italiano era in campo, i Detroit hanno chiuso un parziale di 19 punti di vantaggio. Meglio di così non poteva andare per Simone che pian piano spera di ottenere sempre più minuti nella lega più importante del mondo.

CHI E’ SIMONE FONTECCHIO, DA BOLOGNA AL MONDO NBA

Simone Fontecchio ha debuttato in Serie A con la casacca della Virtus Bologna, squadra dov’è cresciuta cestisticamente. Le ottime prestazioni sin dalle giovane età, avendo calcato il parquet per la prima volta tra i grandi a 17 anni, catturano l’attenzione dell’Olimpia Milano dove conquista Scudetto e due Coppa Italia.

"RINUNCIO AL BASKET PER SEGUIRE GESÙ"/ E a 10 milioni $ in 2 anni, la scelta di Griffin che ci spiazza

Alla Reggiana nel 2019 ritrova la continuità che aveva un po’ perso all’Olimpia prima del grande passo avanti della sua carriera: il trasferimento in Germania. Qua con l’Alba Berlino nel 2021 vince il campionato tedesco, passa in Spagna al Baskonia prima dell’exploit in Eurolega e il passaggio in NBA. I primi a credere in Simone Fontecchio negli USA sono gli Utah Jazz, dove fa conoscenza con il basket a stelle e strisce, unendosi successivamente ai Detroit Pistons. In Nazionale è una colonna portante e le prestazioni ad Europei e Olimpiadi dimostrano il suo talento incredibile.