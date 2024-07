Joan Gonzalez del Lecce ha problemi al cuore/ Niente idoneità sportiva dopo le visite (14 luglio 2024)

Al calciatore è stato concesso il rientro a Barcellona per ulteriori accertamenti, in attesa di capire principalmente il motivo di questa patologia e dopodiché i tempi di recupero. Il Lecce ha mandato tutta la documentazione al Centro di Cardiologia dello Sport dell’Università di Padova.

Joan Gonzalez del Lecce si ferma per problemi cardiaci. Anche il Centro di Cardiologia di Padova ha confermato la diagnosi dello staff medico della società pugliese. Il Lecce, nel comunicato sul sito ufficiale, ha sottolineato come starà accanto al proprio assistito per fornirgli qualsiasi tipo di supporto per questo momento delicato.

Gonzalez è uno dei simboli del Lecce di Corvino, che fortemente ha voluto il classe 2001 in Puglia. Dopo la gavetta in Primavera, il calciatore è diventato poi un elemento importanti dei salentini sotto la guida di Marco Baroni, Roberto D’Aversa e Luca Gotti, che spera di riaverlo a disposizione il prima possibile soprattutto per le condizioni del ragazzo.